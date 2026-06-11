Площади под гречихой сократились втрое: хватит ли Украине крупы

Гречка является одной из самых уникальных культур для страны.

Площади посевов гречихи в Украине за два года – с 2023 по 2025 – сократились с 147,9 до 58,5 тыс. га, или почти втрое. Такие данные приводит главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики, д.э.н. Светлана Черемисина в комментарии AgroPortal.ua.

"После начала полномасштабного вторжения аграрии существенно расширили посевы гречихи как стратегической культуры внутреннего потребления. В результате в 2022 году площадь достигла 121 тыс. га, а в 2023 году – рекордных 147,9 тыс. га. Однако уже в 2024 году наблюдалось резкое сокращение площадей до 90,3 тыс. га, а в 2025 году – до 58,5 тыс. га", – отмечает эксперт.

Спад интереса к культуре у фермеров был вызван ее перепроизводством и снижением, как следствие, ценовой привлекательности гречихи. Однако уже в этом году весной средние цены производителей приблизились к рекордному уровню 2022 года в 49–53 тыс. грн за тонну.

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Соответственно, и для потребителей гречневая крупа в розничной продаже подорожала за 2,5 года – с декабря 2023 года по май 2026 года – с 30 грн/кг до более 70 грн/кг. Поэтому выращивание этой культуры снова становится привлекательным для аграриев.

Официальной статистики посевов в текущем году пока нет. Институт аграрной экономики прогнозирует рост площадей под гречихой до около 99 тыс. га – что превысит уровень 2024 года. Соответственно, ожидается валовой сбор гречихи в пределах 120–150 тыс. тонн.

"Наиболее вероятным является средний сценарий развития, при котором урожайность составит около 13,6 ц/га, а валовой сбор достигнет 135 тыс. тонн. Даже при пессимистическом сценарии ожидаемые объемы производства останутся достаточными для обеспечения внутренних потребностей страны, что снижает риски возникновения дефицита гречневой крупы на внутреннем рынке", – отмечает Черемисина.

Годовая потребность Украины составляет около 100 тыс. тонн гречишного зерна, свидетельствует ученая. Гречиха – одна из уникальных культур для Украины, поскольку ее производство ориентировано прежде всего на внутреннее потребление, в отличие от большинства других культур.

Цены на гречку в Украине – последние новости

Согласно мониторингу УНИАН цен на продукты питания, к концу апреля гречка на полках магазинов подорожала на 50% всего за один месяц. Крупные торговые сети резко повысили цены на крупу. Сами ритейлеры объясняли подорожание гречки повышением цен со стороны производителей.

Еще ранее исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой предупреждал о предстоящем дефиците крупы в Украине, связанном с одним из худших урожаев гречихи за предыдущие 25 лет.

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