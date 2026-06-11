7 знаков, что любимый человек пытается связаться с вами после смерти

Миллионы людей испытывают подобные "признаки" после потери близких, однако наука объясняет их скорее психологическими реакциями на горе, чем контактом с потусторонним миром.

Исследователи Билл и Джуди Гуггенхайм, изучавшие явление так называемого "посмертного общения", заявляют, что миллионы людей в разных странах якобы сталкивались с ощущениями, которые они интерпретируют как контакт с умершими родственниками, пишет Daily Mail.

В рамках своих интервью, проведенных еще в 1980–1990-х годах, а также опросов более 2000 человек, они выделили ряд повторяющихся "знаков", которые чаще всего описывают респонденты.

Среди наиболее распространенных явлений – внезапные знакомые запахи, яркие и реалистичные сны об умерших, странное поведение электроники, а также ощущение физического присутствия кого-то рядом.

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Также респонденты сообщали о случаях, когда:

в неожиданных местах появлялись монеты;

"в нужный момент" звучали связанные с воспоминаниями песни;

домашние животные вели себя так, будто реагировали на невидимое присутствие;

люди ощущали прикосновение или тепло, не имея физического контакта.

Сотни миллионов возможных случаев

По словам исследователей, подобный опыт могли испытать миллионы людей. Они утверждают, что такие переживания особенно часто случаются в периоды скорби, стресса или в годовщину утраты.

В то же время другие научные работы объясняют эти явления как психологическую реакцию на утрату. В частности, исследование 2020 года в "Бюллетене шизофрении" указывает, что подобные сенсорные переживания возникают у 30–60% людей, переживающих горе, и могут быть формой "галлюцинаций утраты".

Скептики отмечают, что все эти "знаки" могут быть случайными совпадениями или особенностями психики в период утраты. В свою очередь, сторонники концепции посмертного общения считают их проявлениями реального контакта с умершими.

Отдельные истории людей, переживших клиническую смерть, также часто содержат описания "встреч" с умершими родственниками и яркие образы иного мира.

Гуггенхаймы заключают, что такие переживания чрезвычайно распространены и для многих людей носят успокаивающий характер. По их мнению, эти явления могут восприниматься как естественная часть процесса скорби – независимо от того, считает ли человек их духовным контактом или психологической реакцией.

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