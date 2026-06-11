Министр обороны Британии объявил об отставке из-за несогласия с оборонным бюджетом

Министр заявил, что правительство не выделяет достаточных средств на подготовку армии к новым угрозам, в частности со стороны России, и отказался поддержать оборонный бюджет.

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке, обвинив правительство премьер-министра Кира Стармера в недостаточном финансировании оборонного сектора на фоне роста глобальных угроз. О своем решении чиновник сообщил в письме главе правительства, которое опубликовал в соцсети X.

В обращении Хили заявил, что правительство не обеспечило финансирование, необходимое для реализации Плана оборонных инвестиций, призванного подготовить британские вооруженные силы к новым вызовам безопасности.

По его словам, предложенный бюджет не соответствует уровню угроз, с которыми сталкивается страна. Среди них он, в частности, упомянул и Украину.

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"Конфликт на Ближнем Востоке, где Великобритания сейчас возглавляет многонациональную военную миссию в Ормузском проливе; безопасность на Крайнем Севере, где Великобритания сейчас возглавляет миссию НАТО "Арктический страж"; усиление активности России в отношении Великобритании и стран НАТО и усиление атак в Украине, с учетом Парижского соглашения, что подтверждает развертывание британских войск в Украине после прекращения огня", – перечислил министр вызовы.

Гили напомнил, что выступал за увеличение оборонных расходов до 3% валового внутреннего продукта к 2030 году в соответствии с обязательствами в рамках НАТО.

"Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время растущих угроз", – обратился Гили к Стармеру.

Он также обратил внимание на предыдущие заявления британского руководства о риске возможной агрессии России против одной из стран Альянса до конца десятилетия.

Министр предупредил, что без дополнительных ресурсов придется принимать решения, которые могут негативно повлиять на боеготовность армии и безопасность государства.

"Объяснив вам, что я не смогу согласиться на соглашение по оборонному бюджету, которое не предоставляет нашим вооруженным силам необходимых ресурсов, у меня нет другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны", – говорится в заявлении.

Оборонный план Великобритании – последние новости

Напомним, что дискуссии вокруг нового оборонного плана продолжаются в Великобритании с начала года. Недавно обеспокоенность по поводу уровня финансирования выразил и начальник штаба обороны страны Ричард Найтон.

По оценкам британских военных, для восстановления и модернизации Королевского флота, армии и военно-воздушных сил не хватает как минимум 38 миллиардов долларов. На прошлой неделе Найтон также заявлял, что у страны есть ограниченное время для усиления собственной обороны на фоне роста угроз со стороны России.

Также известно, что Великобритания готовит новую версию масштабного плана по подготовке всей страны к переходу в состояние войны. Он затронет различные сектора – от вооруженных сил и полиции до больниц и промышленности.

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