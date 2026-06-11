Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз банкира до 21 июня

Курс евро в Украине может колебаться в диапазоне 51–52,5 грн.

Спрос на валюту в Украине в настоящее время превышает предложение, и на следующей неделе колебания курса доллара ожидаются в пределах 44,4-45,10 грн. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Сейчас спрос на валюту, как и в течение нескольких прошедших недель, превышает предложение. Ожидаемый разрыв может составить 10-15%. Для рынка это не критическое, но ощутимое преобладание спроса, которое требует участия регулятора. Учитывая это, курс доллара, скорее всего, будет оставаться в достаточно узком коридоре", – сказал банкир.

По его словам, колебания курса в течение недели возможны, особенно с учетом психологического фактора, ведь регулярный ракетно-дроновый террор влияет не только на инфраструктуру или бизнес-ожидания, но и на поведение населения и компаний.

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"В такие периоды валютный спрос может становиться более "эмоциональным". Но пока НБУ имеет возможность покрывать этот избыток за счет интервенций, рынок будет оставаться управляемым", – отметил эксперт.

С евро, по словам Лесового, ситуация традиционно сложнее: его курс в Украине зависит от двух составляющих: внутренней динамики гривни к доллару и мирового соотношения евро/доллар. Последний фактор сейчас в значительной степени зависит от внешних событий, в частности от ситуации на Ближнем Востоке – любые новости, связанные с эскалацией или деэскалацией, могут влиять на цены на нефть, а через них и на ожидания в отношении доллара и евро.

На данный момент наиболее вероятно, что в течение следующей недели соотношение евро/доллар будет оставаться в пределах 1,15–1,18. При таких условиях курс евро, по прогнозу банкира, в Украине может находиться в диапазоне 51–52,5 грн.

С 15 по 21 июня Лесовой ожидает, что коридоры валютных колебаний составят 44,4-45,1 грн/долл. и 51-52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,3-45 грн/долл. и 51-52,5 грн/евро (на наличном рынке). Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков составит 0,1-0,15 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального курса понедельника.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 52,40 грн/евро, а курс продажи – 52,15 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составляет 45,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 10 копеек и составляет 52,45 гривни за евро.

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