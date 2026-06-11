Тополя впервые рассказал, где он живет после развода

Тарас также рассказал, в каких отношениях он находится со своей бывшей женой.

Украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал о жизни после развода с Еленой Тополей.

Исполнитель отметил, что сейчас живет отдельно, ведь общую квартиру оставил бывшей жене и их троим детям.

"Я живу теперь в квартире моего отца. Был определенный период, довольно тяжелый. В бытовом плане мне нужно было решить вопросы с ремонтом: что-то обновить, что-то изменить. Но сейчас все хорошо", - отметил Тарас в интервью Маричке Падалко.

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Певец также подчеркнул, что продолжает активно участвовать в воспитании детей и часто видится с ними.

"У меня есть возможность принимать их у себя, чтобы они оставались на ночь, а потом мы едем в школу и детский сад. Я полностью, как и был, так и остаюсь в жизни детей. Мы проводим время вместе, делимся мыслями, иногда я даю советы. Но я и финансово их обеспечиваю. Все оплачиваю и буду продолжать это делать, потому что я отец и это моя ответственность", – добавил Тополя.

Певец также рассказал об отношениях с бывшей женой. На эту тему он высказался так:

"Работаем, стараемся. Очень верю, что все это будет продолжаться в таком же и даже лучшем формате ради детей. Бывает по-разному, но мы как взрослые люди находим общий язык. Я детям объясняю все простыми словами, которые они понимают в своем возрасте, с акцентом на том, что развод – не их вина и мы с мамой их очень любим".

К слову, Тарас и Елена Тополя объявили о разводе в конце 2025 года. Пара прожила в браке более 12 лет и имеет троих общих детей.

Напомним, ранее Елена Тополя впервые серьезно заговорила о новом браке.

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