Конец языковых барьеров: в Google-переводчик добавили перевод речи в реальном времени

Технология работает на базе Gemini 3.5 и поддерживает 70 языков, включая украинский.

Корпорация Google анонсировала новую модель искусственного интеллекта Gemini 3.5 Live Translate, предназначенную для перевода разговорной речи в режиме, близком к реальному времени. Технология уже начинает внедряться в сервисы Google Translate и Google Meet.

Как говорят, Gemini 3.5 Live Translate способна автоматически распознавать более 70 языков, среди которых есть и украинский. Система не только распознает язык автоматически, но и сохраняет интонации, темп речи и особенности голоса говорящего.

Важное изменение в том, что система больше не ждет, пока собеседник закончит предложение, а переводит поток речи непрерывно. Это позволяет поддерживать натуральный ход разговора, сокращая задержки до нескольких секунд и избегая длинных пауз между репликами.

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Владельцы Android-устройств смогут воспользоваться специальным режимом Listening Mode, который воспроизводит перевод через разговорный динамик смартфона, удерживая устройство возле уха так же, как во время обычного телефонного звонка. Использование наушников при этом не потребуется.

Google отмечает, что Gemini 3.5 Live Translate способна работать даже в шумной обстановке и поддерживает многоязычные разговоры без ручной настройки параметров. Для борьбы с дезинформацией весь аудиоконтент, созданный моделью, будет помечаться цифровым водяным знаком SynthID, который позволяет определить происхождение аудио.

Кроме того, Google улучшила качество текстового перевода. Благодаря модели Gemini сервис научился лучше интерпретировать контекст, сленг, идиомы и локальные выражения, отказываясь от буквального перевода в пользу передачи смысла.

На днях Google выпустила экстренное обновление Chrome и попросила всех как можно скорее обновить свои браузеры. Пользователям Brave, Opera, Edge и Arc тоже рекомендуют проверить обновления.

УНИАН такжп писал, что Google "урезала" бесплатное хранилище для новых пользователей до 5 гигабайт. Чтобы разблокировать полный объем, требуется привязка номера телефона.

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