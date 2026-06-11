Популярный автопроизводитель отзывает более полумиллиона внедорожников

Проблема касается хромированного покрытия центральной консоли в некоторых автомобилях Ford Expedition.

Компания Ford отзывает 548 463 автомобиля в США из-за неисправности центральной консоли. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает Reuters.

Под отзыв попали отдельные внедорожники Ford Expedition 2018–2024 годов выпуска. Проблема заключается в хромированном покрытии центральной консоли, которое со временем может начать пузыриться и отслаиваться. В результате этого могут появляться острые края, представляющие потенциальную опасность. Как отмечает регулятор, пассажиры, которые соприкасаются с такими участками, рискуют получить травмы.

По данным NHTSA, этот элемент мог быть изготовлен с отклонением от технических требований Ford, то есть с параметрами, не соответствующими установленным спецификациям.

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Для устранения неисправности дилерские центры проведут проверку центральных консолей и, в случае необходимости, заменят их бесплатно.

Ford Motor Company – последние новости

Это не первая проблема, возникающая с автомобилями Ford за последнее время. Недавно компания объявила об отзыве 419 967 автомобилей в США из-за дефекта ремней безопасности. Речь идет о возможных проблемах с их механизмом: ремни могут некорректно втягиваться или вытягиваться, что снижает их эффективность и не позволяет должным образом фиксировать пассажира.

Отзыв охватывает отдельные автомобили Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Последний также относится к сегменту внедорожников, причем позиционируется как премиальная машина (сам бренд Lincoln входит в состав Ford Motor Company).

Еще ранее стало известно об отзыве 254 640 кроссоверов и внедорожников марки Ford в США. В список попали модели Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer. Причиной отзыва стали неисправности программного обеспечения.

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