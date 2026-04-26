Стоимость войны с Ираном может поразить: экс-чиновник Пентагона требует аудита расходов

Даже если Трамп в ближайшее время подпишет мирное соглашение, США продолжат вкладывать значительные ресурсы в военную инфраструктуру на Ближнем Востоке, пишет эксперт.

Финансовые последствия войны США с Ираном будут ощущаться еще в течение многих лет после завершения активных боевых действий, считает бывший старший советник Управления генерального инспектора Минобороны США, офицер резерва ВМС Хайдер Али Хуссейн Маллик. Он пишет об этом в The New York Times.

По словам автора, даже если президент Дональд Трамп в ближайшее время подпишет мирное соглашение, Соединенные Штаты продолжат вкладывать значительные ресурсы в военную инфраструктуру на Ближнем Востоке. Речь идет об укреплении баз и укрытий для самолетов, возведении взрывозащитных стен вокруг узлов топливного снабжения и связи, замене уничтоженного спутникового оборудования, усилении систем защиты от беспилотников, долгосрочном наблюдении за военными программами Ирана и т. д.

Кроме того, вооруженным силам США придется пополнять исчерпанные запасы боеприпасов, в частности наступательных ракет Tomahawk, оборонительных систем перехвата Patriot и THAAD, развернутых для отражения массированных атак тысяч иранских беспилотников.

Как отметил Маллик, по оценкам Пентагона, первые шесть дней войны обошлись США в более чем 11,3 миллиарда долларов. В то же время эксперты Американского института оценивают общую стоимость операции в пределах от 25 до 35 миллиардов долларов.

"И это еще без учета долгосрочных контрактов, которые сопровождают каждую войну. Такие расходы могут быть колоссальными, и их необходимо предусматривать", – отметил автор.

Риск расточительства и отсутствие контроля

Автор подчеркнул, что войны, подобные последней, в Пентагоне называют "зарубежными операциями на случай непредвиденных обстоятельств". По его словам, они часто сопровождаются перерасходом средств, мошенничеством и неэффективным использованием средств.

Он предупредил: американское общество может не осознавать, сколько на самом деле будет стоить конфликт с Ираном, и что значительные средства будут потрачены впустую – они "либо осядут в карманах мошенников, либо пойдут на финансирование вещей, имеющих лишь косвенное отношение к выполнению миссии".

Беспокойство автора вызывает отсутствие специального механизма контроля за расходами на войну с Ираном. Мол, в отличие от конфликтов в Ираке, Афганистане или Украине, пока нет отдельного генерального инспектора или публичного ресурса, который бы отслеживал расходы.

Он напомнил, что после завершения борьбы с ИГИЛ в 2019 году финансирование операции продолжалось еще годами – и Конгресс утвердил 11,5 миллиарда долларов на нее в 2024 и 2025 финансовых годах. Аналогично, после вывода войск из Афганистана в 2021 году США продолжили тратить миллиарды на контртеррористические операции.

"Что касается Украины, генеральный инспектор Пентагона установил, что Военно-морские силы превысили свой бюджет на 399 миллионов долларов всего за один финансовый год. Отдельный аудит выявил 1,1 миллиарда долларов сомнительных расходов в 323 платежах. Другая проверка показала, что большая часть оружия, переданного украинцам, не была должным образом инвентаризирована", – пишет он.

Администрация Трампа должна обеспечить полную прозрачность расходов

По словам Маллика, Конгресс должен заставить администрацию Трампа "обеспечить полную и регулярную прозрачность в отношении того, какие финансовые обязательства она взяла от имени страны". Также, пишет он, необходимо четко объяснять американскому народу, насколько эффективно правительство использует миллиарды долларов.

Кроме того, по его мнению, Конгресс должен назначить генерального инспектора Пентагона для надзора "за всеми усилиями правительства США в войне с Ираном, обеспечив достаточное финансирование этой работы в каждом дополнительном бюджетном законе, касающемся войны".

"Конгресс также должен обеспечить, чтобы органы надзора за войной с Ираном имели реальные полномочия, включая право выдавать повестки, чтобы заставлять государственные учреждения исправлять выявленные аудиторами проблемы", – отметил Маллик.

Автор подчеркнул, что эффективный надзор необходим не только для контроля бюджета, но и для обеспечения ответственности за жизни военных.

Расходы США на войну в Иране

Как сообщал ранее УНИАН, после войны в Иране у США не осталось оружия, чтобы защитить Тайвань от Китая. The Wall Street Journal писал, что, по словам американских чиновников, Соединенные Штаты выпустили более 1000 ракет большой дальности Tomahawk, а также от 1500 до 2000 критически важных зенитных ракет, включая перехватчики THAAD, Patriot и Standard. При этом полное пополнение этих запасов может занять до шести лет.

Также The New York Times сообщал, что США израсходовали в Иране запасы важнейшего оружия для войны с Китаем. Отмечалось, что Штаты выпустили более 1000 крылатых ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое они закупают ежегодно. Кроме того, Пентагон использовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, стоимость каждой из которых превышала 4 миллиона долларов, а также более 1000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS, что снизило запасы до "тревожного" уровня.

