Как часто нужно перезагружать роутер: простое правило, о котором многие забывают

Перезагрузка – это универсальная мера, которая помогает поддерживать стабильную и быструю работу домашней сети.

В современном доме Wi-Fi стал таким же базовым элементом, как вода или электричество. Роутер тихо работает в одном из углов квартиры, пока мы спокойно сидим в интернете, смотрим стримы или работаем онлайн. Но что делать, если соединение начинает тормозить, а ссраницы загружаются медленно?

В таких случаях большинство людей с раздражением слышат классический совет: "Выключи и включи снова". И хотя он кажется банальным, на самом деле это совсем не случайная рекомендация, говорится в материале Blikk.

Эксперты объясняют, что роутер – это не просто коробка для раздачи интернета. По сути, это мини-ПК с собственной операционной системой, памятью и фоновыми процессами. Как и у ПК, здесь тоже могут возникать небольшие программные сбои, зависшие процессы или перегрузка памяти. Все это со временем приводит к замедлению интернета, обрывам Wi-Fi и проблемам с подключением устройств.

Видео дня

Простая перезагрузка способна решить многие из этих проблем. Она очищает временную память роутера, завершает зависшие процессы и перезапускает операционную систему устройства. Это можно сравнить с тем, как будто роутер "вдыхает свежий воздух" и продолжает работать с новой энергией.

Как часто нужно перезагружать роутер

Хотя строгих правил не существует, специалисты считают, что оптимальным вариантом является перезагрузка Wi-Fi роутера примерно раз в месяц. Такой интервал помогает предотвратить накопление мелких сбоев, но при этом не становится неудобным для пользователя.

Также некоторые современные модели позволяют настроить автоматическую перезагрузку по расписанию – например раз в неделю или раз в месяц ночью, когда интернетом никто не пользуется.

Если же уже наблюдаются проблемы – например, падение скорости или обрывы соединения – устройство стоит перезагрузить сразу.

Как правильно перезагружать роутер

Частая ошибка пользователей – просто быстро выключить и включить роутер. Однако этого не достаточно. Эксперты рекомендуют полностью отключать устройство от розетки минимум на 30 секунд. За это время роутер полностью обесточивается, а все внутренние процессы завершаются.

После перезапуска устройству может понадобиться несколько минут, чтобы восстановить соединение с сетью интернет-провайдера. Поэтому не стоит беспокоиться, если интернет появляется не сразу.

Важно не путать перезагрузку с кнопкой "Reset" – она возвращает устройство к заводским настройкам, удаляя все пользовательские данные. Перезагрузка же просто выключает и снова включает роутер, сохраняя все настройки и пароли.

При этом важно понимать, что не все проблемы с интернетом связаны с роутером. Очень часто причиной могут быть перегрузки сети у провайдера, неправильное расположение устройства или неисправности подключенных гаджетов.

Ранее в интернете завирусился лайфхак с фольгой у роутера. Пользователям обещают, что простой кусок фольги может существенно усилить интернет в доме, однако эксперты объясняют: у эффекта есть нюансы.

Эксперты называли 4 признака того, что ваш роутер скоро умрет – и пора покупать новый. Большинство маршрутизаторов работают в среднем 3–5 лет, после чего начинают постепенно выходить из строя или терять производительность.

Вас также могут заинтересовать новости: