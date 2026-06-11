'Это не соус для салата': военные США рассказали, как применяют ИИ на поле боя

Солдаты США рассматривают ИИ как еще один инструмент, а не как универсальное решение.

Американские военные заявляют, что искусственный интеллект следует использовать для решения конкретных проблем на поле боя, а не рассматривать его как универсальное решение.

"Многие подходят к ИИ так же, как к соусу "Ранчо" (популярная американская заправка для салата). Они не знают, что в нем содержится и как он производится, но думают, что если полить им что угодно, это улучшит вкус", – сказал Business Insider майор Дэйв Хикокс.

В его дивизии, по его словам, "применяется более целенаправленный и методичный подход к использованию ИИ, а также к тому, как и где его интегрировать, чтобы убедиться, что он повышает нашу способность идентифицировать и поражать цели".

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Армия США сейчас тестирует систему управления и контроля следующего поколения (NGC2), новую программную платформу армии для поля боя. По результатам последних учений солдаты отметили, что ИИ помогал ускорить процесс, предоставляя операторам более чёткие данные перед отправкой информации по цепочке для потенциальных ударов. При этом ИИ работает с ограничениями и участием людей.

"Ключевой момент – это рассматривать ИИ как еще один инструмент, который появляется на вооружении", – сказал Хикокс, добавив, что солдатам еще предстоит выяснить, как лучше всего его обучать и использовать.

Военнослужащие отметили, что ИИ наиболее полезен для снижения когнитивной нагрузки при сортировке разведывательной информации, данных наблюдения, рекогносцировки и данных целеуказания, особенно когда поле боя переполнено информацией, которую необходимо обработать и усвоить.

Искусственный интеллект мог бы обрабатывать значительные объемы данных, а затем помогать выявлять и представлять потенциальные варианты целей. Солдаты могли бы затем перепроверять эти данные, прежде чем принимать решение о нанесении удара. Этот процесс может значительно ускориться, сократив время, затрачиваемое на работу.

"Вероятно, в нем будут недостатки, но именно здесь мы, люди, вступаем в игру, обладая способностью адаптироваться", – сказал Хикокс.

Руководство армии считает, что возможности, предоставляемые ИИ, будут необходимы в будущих войнах, где решения принимаются с головокружительной скоростью, широко распространены средства радиоэлектронной борьбы и подавления, а большие объемы данных с поля боя могут оказаться слишком большими для быстрой обработки солдатами самостоятельно. Но чиновники заявляют, что поддержание связи человека с ИИ имеет важное значение.

Опыт Украины в войне

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США начали вкладывать больше средств в развитие беспилотных систем и продолжают учиться на опыте Украины, полученном на поле боя.

"Мы очень многому научились у Украины и тому, как она действует. Мы намерены не просто быть на одном уровне, но и стать лучшими в мире в этой области", - подчеркнул он.

Также СМИ писали, что ранее киберспециалисты НАТО с минимальным отрывом выиграли у команды Украины на учениях, где тестировалась готовность стран-союзников к дезинформационным кампаниям. Украинская команда при этом играла роль нападающего, прототипом которого стала Россия.

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