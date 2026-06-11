Россияне изменили маршруты после ударов ВСУ и возят грузы в объезд: известны новые пути

Они обходят главные трассы и переходят на другие дороги.

Установив огневой контроль над стратегическими трассами на оккупированных территориях, украинские военные заставили противника перестроить всю схему военных перевозок. Ситуацию в своем Telegram прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, главный удар по логистике противника был нанесен после того, как ВСУ поставили под угрозу движение на двух ключевых направлениях: трассе Новоазовск – Мариуполь и маршруте Донецк – Мариуполь – Бердянск. Именно по этим артериям ранее проходил основной поток военных грузов.

По мнению Андрющенко, система снабжения существенно деградировала, хотя и не развалилась полностью.

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Чтобы избежать потерь, оккупанты прокладывают три обходных маршрута:

Мариуполь – Никольское – Розовка – Каменка – Осипенко – Бердянск;

Мариуполь – Мелекино – Ялта – Урзуф – Бердянск – Осипенко – Андреевка – по местным дорогам на Токмак / Мелитополь;

Бердянск – Каменка – Розовка – Хлебодаровка – Волноваха.

"Плюс – обозначены местные дороги. В частности, в Мангушском районе – район сел Демьяновка, Комишуватое, Стародубовка, Захаровка; в Никольском районе – Боевое", – говорится в сообщении.

Как отмечает аналитик, из-за постоянной угрозы ударов дронов ВСУ россияне теперь перевозят вооружение значительно меньшими колоннами. Это означает больше рейсов и больше затраченного времени. Колонны сопровождают мобильные огневые группы.

Беспилотники отрезали логистику

Ранее УНИАН писал, что украинские дроны фактически выбили россиян с трассы Р-280 между Мариуполем и Симферополем – после систематических ударов беспилотников враг сам запретил движение своих грузовиков по этому маршруту с 7 июня.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что всего за две недели поток оккупационных грузовиков здесь обрушился на 71% – с примерно 3800 до около 1100 в сутки. Трасса была стратегической артерией для снабжения группировок на оккупированном юге и связи с Крымом.

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