Бывалый турист рассказал, как уберечь свой багаж от кражи в аэропорту

У воров в аэропортах есть определенный "типаж" чемоданов, на которые они больше обращают внимание.

Туристические эксперты в один голос говорят, что перспектива кражи вашего багажа в аэропорту во многом зависит от типа вашего чемодана. Например, в особой зоне риска оказываются слишком заметные или дорогие сумки.

Бывалый американский турист Марк Уолтерс, ведущий популярный тревел-блог Wolters World в YouTube, также дал путешественникам несколько полезных советов, как уберечь свой багаж от кражи в аэропорту.

Уолтерс соглашается с многими экспертами, что у воров в аэропортах есть определенный "типаж" чемоданов, на которые они больше обращают внимание. Вот от чего он зависит:

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1. Цвет чемодана

По словам бывалого путешественников, в список главных предпочтений аэропортовых воров входят черные чемоданы.

"Черный является базовым цветом для большинства чемоданов. И воры знают, что все черные чемоданы выглядят как черные чемоданы. Так что у них уже есть заготовленная фраза: Упс, я думал, это мой чемодан, они же все выглядят одинаково", – поясняет Уолтерс.

Поэтому он советует туристам чем-нибудь помечать свой черный чемодан – яркая наклейка, багажная бирка или цветная лента поможет лучше идентифицировать свой багаж.

2. Материал чемодана

Уолтерс отмечает, что также воров соблазняют мягкие сумки с большим количеством карманов на молниях, которые легко расстегнуть. Причем это касается не только чемоданов, которые здаются в багаж, но и ручной клади, которую проворные мошенники могут легко обчистить, например, достав оттуда ноутбук или телефон, просто стоя в очереди на контроль безопасности.

Кроме того, эксперт предупреждает, что преступники могут легко разрезать корпус мягкого чемодана и достать из него ценные вещи, тогда как с багажом из твертых материалов такого не произойдет. Кроме того, чтобы попасть в чемодан из твердого материала, его придется открыть полностью.

3. Время прибытия в аэропорт

Плохие новости для любителей прибывать в аэропорт пораньше – чем дольше ваш багаж находится в аэропорту, тем больше у него шансов быть украденным, считает Уолтерс. Дело в том, что преступники могут присматриваться к тому, что вы достаете из чемодана в ожидании регистрации на рейс, поджидая удачного момента для кражи, если вы отвлечетесь во время долгого ожидания. Из личного опыта блогер вспоминает, что у него пропадали вещи именно во время длительных утомительных пересадок, когда концентрация падала.

Чтобы обезопасить свой багаж, эксперт советует не класть в зарегистрированный багаж ценные вещи: укращения, деньги, кредитные карты, гаджеты, лекарства. Их лучше перевозить в ручной клади, причем не в карманах, а в основном отделении, куда сложнее пробраться.

4. Время получения багажа

Уолтерс говорит, что в аэропортах США, в отличие от Европы, багажные ленты с выгруженными из самолета чемоданами находится в зоне общего доступа, куда может пройти любой желающий, минуя охрану. А потому он советует прибывающим в США путешественникам как можно скорее бежать в зону выдачи багажа, чтоб его никто не успел забрать раньше вас.

"Вам нужно быть там до того, как выедет первая сумка. Потому что если вы придете позже, когда уже будет появляться 50-я сумка, к тому времени кто-то уже сможет забрать вашу сумку и исчезнуть, и вы даже об этом не узнаете, пока не приедет последний чемодан. А когда вы обнаружите пропажу, вор уже давно покинет территорию аэропорта. Потому что первую сумку украсть легче всего", – отмечает он.

5. Наличие треккера

По словам эксперта, даже если ваш чемодан не будет украден, с помощью простого устройства отслеживания предметов вы хотя бы сможете контролировать, где он находится, и это будет вас успокаивать.

При этом он советует класть трекер не на видном месте, а наоборот хорошенько его припрятать, чтобы вор его не сразу обнаружил, что даст вам больше времени на поиски.

6. Фото багажа

Также Волтерс советует делать фото чемодана и его содержимого до вылета – это не только поможет описать сотрудникам аэропорта ваш багаж в случае пропажи, но и хотя бы иметь возможность претендовать на компенсацию от авиакомпании.

7. Информация на багажной бирке

Багажная бирка может быть полезной при поиске вашего багажа, однако не стоит оказывать там слишком много личной информации, предупреждает Уолтерс – просто имени, номера телефона и адреса электронной почты будет вполне достаточно. Указав на бирке свое полное имя с фамилией и домашний адрес, вы можете навлечь на себя еще больше неприятностей, если эта информация попадет ни к тем людям.

При этом он советует выбирать багажные бирки, которые закрываются, чтобы не выставлять вашу личную информацию на всеобщее обозрение.

8. Чемоданы с кодовым замком

Уолтерс поясняет, что чемоданы с навороченными кодовыми замками наоборот сигнализируют ворам, что внутри есть что-то ценное. При этом взломать такие замки намного проще, чем вы думаете.

Вместо этого он советует сцепить петли на молнии чемодана стяжкой или кольцом для брелка – достаточно незаметными, но сложными для вскрытия.

Подытоживая вышеперечисленное, Уолтерс отмечает, что в первую очередь воры нацеливаются на чемоданы, которые легко достать и с которыми легко затеряться в толпе, а также те, которые дают им варианты для маневра (например, прикинуться, что они перепутали ваш чемодан со своим).

При этом в случае пропажи багажа он советует туристам немедленно сообщить об этом, потому что в аэропортах повсюду есть камеры, а потому чем раньше вы об этом заявите, тем больше шансов у службы безопасности отследить ваши вещи.

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