Иран использовал китайский шпионский спутник для атаки на американские базы, – FT

Согласно документам, в 2024 году аэрокосмические силы КВИР согласились оплатить контроль над спутниковой системой.

Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, который предоставил Исламской республике мощную новую возможность для атаки на военные базы США по всему Ближнему Востоку во время недавней войны. Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Утечка иранских военных документов показывает, что спутник, известный как TEE-01B, был приобретен Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции в конце 2024 года после его запуска в космос из Китая.

Отмечается, что списки координат с временными метками, спутниковые снимки и орбитальный анализ показывают: иранские военные командиры позже поручили спутнику мониторить ключевые военные объекты США. Снимки были сделаны в марте до и после ударов беспилотников и ракет по этим местам.

Видео дня

TEE-01B был построен и запущен Earth Eye Co, китайской компанией, которая утверждает, что предлагает "доставку на орбиту" – малоизвестную модель экспорта, при которой космические аппараты, запущенные в Китае, передаются зарубежным клиентам после выхода на орбиту.

Журналы наблюдения показывают, что спутник сделал снимки авиабазы Принца Султана в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. В то же время 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские самолеты на базе были поражены. Пять самолетов-заправщиков ВВС США были повреждены.

Спутник также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании и местами вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропорта Эрбиль, Ирак, примерно во время атак КВИР на объекты в этих районах, о которых заявил КВИР.

Другие районы, наблюдавшиеся с помощью спутника, включали авиабазы Кэмп Бьюринг и Али Аль-Салем в Кувейте, военную базу США Кэмп Лемоннье в Джибути и международный аэропорт Дукм в Омане. Гражданская инфраструктура Персидского залива, которая находилась под наблюдением, включала контейнерный порт Хор-Факкан, а также электростанцию и опреснительную установку Кидфа в Объединенных Арабских Эмиратах, а также объект Альба в Бахрейне – один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, пишет СМИ.

Компания уточняет на своем веб-сайте, что спутник должен был использоваться для "сельского хозяйства, мониторинга океана, управления чрезвычайными ситуациями, надзора за природными ресурсами и муниципального транспорта".

В сентябре 2024 года Аэрокосмические силы КВИР, контролирующие программы Ирана по баллистическим ракетам, беспилотникам и космическим аппаратам, согласились заплатить около 250 млн юаней (36,6 млн долларов США) за получение контроля над спутниковой системой, согласно документам, с которыми ознакомилась FT.

Заявление Трампа по поводу Китая и Ирана

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пригрозил, что любая помощь иранскому режиму дорого обойдется Китаю.

На вопрос СМИ о разведывательных данных США, указывающих на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану, он отметил, что страна столкнется с последствиями, если это сделает.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы", – сказал президент.

В то же время он не уточнил, разговаривал ли с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в начале следующего месяца в Китае.

Вас также могут заинтересовать новости: