Иран использовал китайский шпионский спутник для атаки на американские базы, – FT

Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, который предоставил Исламской республике мощную новую возможность для атаки на военные базы США по всему Ближнему Востоку во время недавней войны. Об этом говорится в расследовании Financial Times.
Утечка иранских военных документов показывает, что спутник, известный как TEE-01B, был приобретен Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции в конце 2024 года после его запуска в космос из Китая.
Отмечается, что списки координат с временными метками, спутниковые снимки и орбитальный анализ показывают: иранские военные командиры позже поручили спутнику мониторить ключевые военные объекты США. Снимки были сделаны в марте до и после ударов беспилотников и ракет по этим местам.
TEE-01B был построен и запущен Earth Eye Co, китайской компанией, которая утверждает, что предлагает "доставку на орбиту" – малоизвестную модель экспорта, при которой космические аппараты, запущенные в Китае, передаются зарубежным клиентам после выхода на орбиту.
Журналы наблюдения показывают, что спутник сделал снимки авиабазы Принца Султана в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. В то же время 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские самолеты на базе были поражены. Пять самолетов-заправщиков ВВС США были повреждены.
Спутник также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании и местами вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропорта Эрбиль, Ирак, примерно во время атак КВИР на объекты в этих районах, о которых заявил КВИР.
Другие районы, наблюдавшиеся с помощью спутника, включали авиабазы Кэмп Бьюринг и Али Аль-Салем в Кувейте, военную базу США Кэмп Лемоннье в Джибути и международный аэропорт Дукм в Омане. Гражданская инфраструктура Персидского залива, которая находилась под наблюдением, включала контейнерный порт Хор-Факкан, а также электростанцию и опреснительную установку Кидфа в Объединенных Арабских Эмиратах, а также объект Альба в Бахрейне – один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, пишет СМИ.
Компания уточняет на своем веб-сайте, что спутник должен был использоваться для "сельского хозяйства, мониторинга океана, управления чрезвычайными ситуациями, надзора за природными ресурсами и муниципального транспорта".
В сентябре 2024 года Аэрокосмические силы КВИР, контролирующие программы Ирана по баллистическим ракетам, беспилотникам и космическим аппаратам, согласились заплатить около 250 млн юаней (36,6 млн долларов США) за получение контроля над спутниковой системой, согласно документам, с которыми ознакомилась FT.
Заявление Трампа по поводу Китая и Ирана
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пригрозил, что любая помощь иранскому режиму дорого обойдется Китаю.
На вопрос СМИ о разведывательных данных США, указывающих на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану, он отметил, что страна столкнется с последствиями, если это сделает.
"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы", – сказал президент.
В то же время он не уточнил, разговаривал ли с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в начале следующего месяца в Китае.