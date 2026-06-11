Украине нужен свой еврокомиссар в Брюсселе, – Мерц

Канцлер Германии хочет интегрировать Украину в ЕС с ограниченными правами.

Украине нужен собственный еврокомиссар в Брюсселе, который не имел бы права голоса при решении внутренних вопросов ЕС, но представлял бы Украину в контактах с блоком. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге, сообщает Укринформ.

Говоря о европейской поддержке Украины в ее обороне от российского вторжения, Мерц напомнил об озвученной им ранее идее "ассоциированного членства" Украины в ЕС. В рамках такого ограниченного членства Украине нужен собственный еврокомиссар, считает глава немецкого правительства.

"Это означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Европейского совета и отраслевых советов министров. Украинский комиссар – пока без портфеля и права голоса – был бы лицом Киева в Брюсселе, а депутаты из Украины – также пока без права голоса – принимали бы участие в работе Европейского парламента", – заявил Мерц.

Видео дня

По мнению немецкого канцлера, Украину следует интегрировать в отдельные институты ЕС в сжатые сроки, но с учетом критериев и темпов украинских реформ.

Идея Мерца об ассоциированном членстве Украины в ЕС

Как писал УНИАН, в мае канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею "ассоциированного членства" Украины в Европейском Союзе как промежуточный этап на пути к полноправному вступлению. Согласно предложению, Украина могла бы получить право участвовать в работе институтов ЕС, в частности в саммитах и министерских встречах, однако без права голоса при принятии решений.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой подход несправедливым, подчеркнув, что пребывание Украины в ЕС без права голоса фактически означало бы второстепенный статус страны в объединении. По его мнению, после выполнения Украиной необходимых условий и с учетом ее вклада в безопасность Европы речь должна идти о полноправном членстве, а не о промежуточных форматах участия.

В Европейской комиссии не отвергли инициативу Мерца, заявив, что любые предложения относительно будущего расширения ЕС заслуживают обсуждения между государствами-членами. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что решения о членстве и новых форматах интеграции должны приниматься на уровне лидеров Евросоюза и соответствовать действующим принципам политики расширения.

Вас также могут заинтересовать новости: