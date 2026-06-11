Удар по Чонгарскому мосту сорвал логистику оккупантов, повреждения критические, - командир

По словам военного, от момента принятия решения о нанесении удара до его выполнения прошло шесть часов.

На временно оккупированной территории Херсонской области Чонгарский мост получил существенные повреждения и в настоящее время полностью блокирует движение транспорта. После атак захватчики вынуждены менять логистику и искать новые маршруты снабжения через Крым, однако и они находятся под контролем украинских защитников. Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов в эфире "Суспільне Студия".

Он отметил, что Чонгарский мост получил такие повреждения, которые являются критическими для его конструкции. Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой транспорт. В то же время самому мосту необходимы комплексные восстановительные работы.

По словам Филатова, сейчас армия РФ разворачивает рядом понтонные переправы, а также изменила логистику и начала двигаться через Армянск, однако украинские военные контролируют это.

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"Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения удара нам удалось поразить грузовики, везущие топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них была уничтожена", - заверил Филатов.

Он отметил, что эти действия удалось провести благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла создал вместе с 475-м штурмовым полком. Известно, что его назвали "Эпицентр мультидоменных операций".

Перун добавил, что в его состав входит отдел киберразведки, который проводит углубленное изучение врага, что дает ВСУ возможность получать информацию изнутри и принимать правильные решения.

"Что касается Чонгарского моста - решение приняли, потому что у нас была информация, что именно через него враг будет подвозить топливо. От момента принятия решения до его выполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь также используют. Поэтому действовали более подготовленно", - рассказал военный.

По его словам, такие действия дают быстрый и долгосрочный эффект. Сейчас Россия не может нормально обеспечивать свои подразделения, а в будущем ей придется тратить много ресурсов на восстановление этих путей. Филатов подчеркнул, что командиры на фронте теперь больше думают о снабжении, а именно ищут, как его обеспечить.

"Эта операция была бы невозможна, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, стоящие на Гуляйпольском направлении, начали снабжаться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали с помощью понтонов переправлять грузовики в Крым, а затем из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро заблокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника", - сказал командир.

Чонгарский мост - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный высказался об ударах по мосту в Чонгаре. Он рассказал, что Силы обороны атаковали мост в Чонгаре дронами "Бегемот", которые имеют термобарическую боевую часть.

"Что такое термобарический боеприпас. Это в воздухе распыляется специальная жидкость на основе бензола. И в эту жидкость дается вторичный взрыв. И мощность взрыва такого примерно в 10 раз больше, чем эквивалент тринитротолуола. То есть, если она несла 50 кг этой жидкости, это эквивалентно взрыву 500-килограммовой авиабомбы или даже больше. И этот взрыв направлен во все стороны", - объяснил Нарожный.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев рассказал о последствиях ударов по Чонгарскому мосту. Он призвал не забывать, что рядом с ним в 2023–2024 годах россияне возвели понтонно-мостовую переправу, которую могут использовать для перемещения грузов военного назначения.

"На территорию Крыма с севера заходят как минимум три автомобильные дороги: одна - Чонгарская, вторая - через пункт пропуска Каланчак и третья - через пункт пропуска Чаплинка. Эти три дороги противник может использовать для обеспечения своих группировок, действующих как на юге Херсонской области, так и на юге Запорожской области. Поэтому тешить себя иллюзиями, что удары по Чонгарскому мосту полностью заблокируют вражескую логистику, будет преждевременно", - подчеркнул Селезнев.

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