Ученые 5 лет следили за землей под солнечными панелями: результат оказался неожиданным

Земля, которую считали бесполезной, превратилась в настоящий приют для насекомых.

Солнечные электростанции принято считать "мертвыми зонами" для природы – голый гравий, жара и тишина. Но исследователи, наблюдавших за двумя фермами в Миннесоте, зафиксировали обратное, пишет The Puls.

Панели подняли выше земли, а пространство под ними и между рядами засеяли местными травами и дикими цветами. По данным авторов работы, это было небольшое решение, которое обычно теряется еще на этапе инженерного плана.

Каждый сезон исследователи возвращались и считали насекомых – и каждый сезон цифры росли. За пять лет количество насекомых на обеих фермах утроилось. Земля, которую планировали оставить пустой, загудела жизнью.

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Как отмечается в исследовании, особенно показательна ситуация с пчелами. Они годами исчезают по всему миру из-за уничтожения лугов и диких уголков. Но именно под солнечными панелями опылители не просто выжили, а начали активно размножаться.

Есть и чисто практический бонус, отмечают исследователи. Земля с местными растениями требует значительно меньше кошения и ухода, чем обычный газон. По их подсчетам, это может перекрыть дополнительные расходы на поднятие панелей выше земли.

Пока солнечная энергетика стремительно расширяется и занимает миллионы акров по всему миру, каждая новая станция становится выбором, как подытоживают авторы материала: оставить землю мертвой – или превратить ее в живой луг, который одновременно производит электричество.

Панели над водой

Ранее УНИАН писал, что в Калифорнии решили одним ходом решить сразу две проблемы – нехватку воды и нехватку энергии. Над ирригационными каналами установили солнечные панели: они и электричество производят, и воду от солнца защищают – меньше испаряется по пути к потребителю. Оказался еще и третий бонус: вода под панелями охлаждает оборудование, и оно работает эффективнее.

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