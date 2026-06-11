Остапчуки в Канаде переехали в новый дом и похвастались премиум-авто (видео)

В этот раз выбор пары остановился на Mercedes-Benz GLE.

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук с супругой Катериной после переезда в Канаду купили новое премиальное авто. Фото и видео новой машины блогер засветила в своем Instagram.

"Я, как обычно, с рандомной новостью: приехали на выдачу машины. У меня был ВМВ, Range Rover. Теперь - Mercedes. Могу участвовать в ср**ах по поводу всех марок!" - отметила Катерина в подписи к одному из опубликованных фото.

Выбор пары в этот раз пал на Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в среднем составляет более 75 тысяч долларов (около 3,5 миллиона гривень).

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Кроме того, Катерина Остапчук поделилась, что они наконец-то переехали со съемной квартиры в арендованный частный дом.

"Переехали вчера в дом, но оказалось, что здесь все не так, как у нас, и нужно ждать еще неделю доставку мебели. Поэтому спали мы сегодня на надувном матрасе… Дом построен в 1880 году. Это несколько видно по ремонту. Хотя они и обновили его, но все равно чувствуется, что не новостройка. Но он огромен и находится в классном районе - Westmount. Я пересмотрела все существующие дома, и этот показался самым лучшим (в нашем бюджете)", - рассказала блогер.

Напомним, как писал УНИАН, в начале июня 2026 года семья Остапчуков переехала жить в Канаду.

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