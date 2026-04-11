Мог лишиться ноги: в Reuters рассказали, в каком состоянии сейчас Моджтаба Хаменеи

Лидер Ирана управляет страной удаленно после авиаудара, но его состояние и влияние вызывают вопросы.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные и обезображивающие травмы во время авиаудара в начале войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к его окружению.

По их словам, во время удара по резиденции в Тегеране он получил тяжелые ранения лица и ног. Некоторые собеседники предполагают, что лидер мог даже потерять одну ногу.

Несмотря на это, 56-летний Хаменеи, по данным источников, остается психически стабильным и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно – участвует в совещаниях по аудиосвязи и влияет на ключевые решения, в частности, касающиеся войны и переговоров с США.

Видео дня

Тайна вокруг состояния лидера

Официальный представитель Ирана в ООН не ответил на запросы о состоянии здоровья Хаменеи. В то же время с момента его назначения 8 марта после гибели отца – Али Хаменеи – не было обнародовано ни одной его фотографии или видео.

По данным источников, ранения Хаменеи совпадают с заявлениями американских чиновников. В частности, глава Пентагона Пит Хагсет ранее сообщал, что иранский лидер был "ранен и, вероятно, изуродован".

Сам удар произошел 28 февраля – в первый день войны между Ираном, США и Израилем. В результате атаки погиб не только его отец, но и несколько членов семьи.

Эксперты отмечают, что даже без учета травм новый лидер может иметь ограниченное влияние. По словам аналитиков, Алекс Ватанка считает, что Хаменеи пока не обладает той властью, которой обладал его отец, и ему понадобятся годы, чтобы ее укрепить.

Фактически ключевую роль в стратегических решениях сейчас играет Корпус стражей исламской революции, который помог новому лидеру закрепиться у власти.

Слухи и мемы

Отсутствие Хаменеи в публичном пространстве вызвало волну слухов в соцсетях. Пользователи распространяют мемы с вопросом "Где Моджтаба?", намекая на неизвестность относительно его состояния и местонахождения.

В то же время сторонники власти заявляют, что такая секретность оправдана – из-за риска новых ударов со стороны США и Израиля.

По данным источников, первые публичные фото или появление лидера могут состояться лишь через несколько месяцев – если позволит состояние здоровья и ситуация с безопасностью.

Моджтаба Хаменеи исчез – что с новым лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана стал сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Однако он не появляется на публике. В конце марта стало известно, что Моджтаба Хаменеи согласился провести переговоры с США. При этом отмечается, что Израиль не будет вовлечен в переговоры и вообще узнал о том, что о них договариваются, случайно.

Между тем западные спецслужбы сообщают, что в Иране обостряется политическая неопределенность. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и не может выполнять функции руководства страной.

