В России исчерпывается запас танков Т-80: возобновится ли производство

По мнению экспертов, в настоящее время Москва делает ставку преимущественно на модернизацию советской техники.

Россия продолжает модернизировать танки Т-80, однако имеющиеся данные свидетельствуют о постепенном исчерпании запасов этих машин, пишет Defence Express. При этом перспективы возобновления полноценного производства новых Т-80 остаются крайне призрачными, считают аналитики.

Спутниковые снимки, доступные в открытых источниках, показывают, что на площадке хранения завода "Омсктрансмаш" в настоящее время находится 203 танка Т-80, а еще три месяца назад там насчитывалось 253 машины.

На основе этих данных OSINT-исследователь Jompy пришел к выводу, что российская оборонная промышленность ежемесячно выпускает в среднем около 15 модернизированных танков Т-80БВМ. При таких темпах имеющихся запасов техники на территории предприятия хватит примерно на 12,5 месяца работы.

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По оценкам исследователя, около половины машин, оставшихся на площадке, относятся к модификациям Т-80У и Т-80УД, что можно определить по характерным элементам маскировки. Еще около 30 танков находятся без башен, предположительно, для дальнейшего переоборудования в бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

При этом в своих предыдущих исследованиях Jompy отмечал, что по состоянию на 2021 год Россия имела на базах хранения до 1,7 тысячи танков Т-80 различных модификаций. Сейчас же, кроме указанных более 200 машин на "Омсктрансмаше", на других базах консервации может оставаться еще около 100 таких танков. В то же время в строю российской армии находятся ориентировочно 350 модернизированных Т-80БВМ и еще около 250 Т-80БВ и Т-80У.

Впрочем, даже при наличии определенных запасов техники Россия фактически утратила возможность производить новые Т-80. Такую оценку приводит исследователь истории бронетанкового вооружения Андрей Тарасенко.

По его словам, ключевой проблемой является потеря полного технологического цикла производства газотурбинных двигателей, которые являются основной особенностью танков этого семейства. Именно поэтому российская промышленность в настоящее время способна лишь модернизировать имеющиеся машины, устанавливая новые или модифицированные башни на старые шасси, что позволяет частично улучшить их защиту и боевые характеристики.

Еще в 2023 году эксперты обращали внимание на намерения России возобновить выпуск Т-80, связывая эти планы с проектом "Армата" и наработками в рамках программы "Бурлак". Однако за последние два с половиной года страна-агрессор не продемонстрировала существенного прогресса в этом направлении.

Поэтому пока российская армия продолжает полагаться преимущественно на модернизацию и восстановление танков советского производства, тогда как перспективы запуска серийного производства новых Т-80 остаются неопределенными.

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