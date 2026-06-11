Правда ли НМТ в этом году стал сложнее: что говорят в Минобразования

Директор Украинского центра оценки качества образования объяснила, чем вызваны такие жалобы.

Многие выпускники жалуются, что Национальный мультипредметный тест (НМТ-2026) в этом году стал значительно сложнее, чем в предыдущие годы. В частности, в сети распространяется возмущение из-за очень специфических вопросов и высокого психологического давления. Действительно ли ситуация с НМТ в этом году отличается от предыдущих и что с уровнем сложности заданий – рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКАО) Татьяна Вакуленко в интервью "Главкому".

Так, она подчеркнула, что жалобы на высокую сложность заданий на НМТ – это стабильная тенденция, которая повторяется каждый год.

Как пояснила руководительница УЦОЯО, задания могут казаться слишком сложными в том числе и из-за непривычной и стрессовой обстановки во время экзаменов.

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"Дело в том, что во время подготовки абитуриенты выполняли демонстрационные задания прошлых лет в комфортных условиях дома. А вот во время тестирования они должны находиться во временных экзаменационных центрах, в условиях ограниченного времени, в стрессе. Очевидно, что такой формат выглядит значительно сложнее", – отмечает она.

Также она считает, что колоссальную роль играет фактор ответственности за результат – когда от теста многое зависит, то собственные ошибки хочется объяснить какими-то посторонними факторами, например, неудачными формулировками в тестах.

"Причину этой сложности легко объяснить содержанием тестов. Но на самом деле она заключается в том, что мы просто иначе относимся к тому тесту, который для нас является определяющим, чем к подготовительному тестированию", – подчеркнула она.

НМТ в Украине – новости

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал проведение экзамена НМТ, отметив, что он все больше выглядит не как инструмент равного доступа к образованию, а как тест на выносливость, нервы и техническую удачу.

По его словам, во время экзамена случаются технические сбои. Лубинец также рассказал историю учительницы истории с 18-летним стажем, которая впервые сдала НМТ и получила 183 балла. Она отметила неравномерное распределение заданий и вопросы, выходящие за пределы школьной программы.

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