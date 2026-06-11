Сколько граждан Индии и Бангладеш въехали в Украину за последнее время: статистика

Статистика отражает количество пересечений государственной границы, а не количество отдельных лиц.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, сколько граждан Индии и Бангладеш въехали и выехали в 2024–2026 годах. Как пишет LIGA.net, согласно статистике ГПСУ, в 2024 году граждане Индии совершили 7800 въездов в Украину и 9500 выездов.

В 2025 году в Украину въехали 8300 граждан Индии, а выехали 8800, а за первые четыре месяца 2026 года – 2500 въездов и 2300 выездов.

Таким образом, статистика свидетельствует, что количество выездов граждан Индии из Украины превышает количество въездов.

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Что касается граждан Бангладеш, то в 2024 году было 300 въездов в Украину и 300 выездов, в 2025 году въехали 280 граждан Бангладеш, а выехали 260. Что касается 2026 года, то за первые четыре месяца зафиксировано 60 въездов граждан Бангладеш в Украину и 60 выездов.

В ГПСУ пояснили, что статистика отражает количество пересечений государственной границы, а не количество отдельных лиц, поскольку один гражданин мог быть учтен в данных несколько раз, если в течение года неоднократно въезжал в Украину и выезжал из нее.

Привлечение мигрантов к труду в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине официально работают и платят Единый социальный взнос (ЕСВ) значительно меньше людей, чем требует экономика, а 75% отечественных компаний уже испытывают дефицит кадров. Поэтому в Минэкономики подготовили проект нового трудового кодекса, который должен легализовать современные форматы работы и помочь вывести занятость "из тени".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что обновленный трудовой кодекс должен обеспечить современные правила для легальной занятости как для работников, так и для работодателей. Документ, в частности, предусматривает трудовые гарантии и инструменты для детенизации рынка труда.

По его словам, на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн человек, но работают лишь примерно 13 млн, а ЕСВ уплачивают 10,5 млн граждан.

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