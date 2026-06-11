Сильные ливни и похолодание накроют Украину уже завтра, - синоптик Диденко

Погода будет ухудшаться, начиная с западных областей.

В пятницу, 12 июня, в Украине ожидается разнообразная по осадкам и температуре погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Будут и грозы, и шквалы, и временами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град", – предупредила эксперт.

По ее словам, причиной такой нестабильной погоды станет атмосферный фронт. Он будет проходить с запада, поэтому в западных областях похолодает до +11...+15 градусов.

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Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно по мере его продвижения. Временами осадки могут перейти в сильный ливень, также существует высокая вероятность гроз.

"Температурный контраст ожидается значительным: от +11...+15 градусов на западе до +27...+30 градусов на востоке", – прогнозирует Диденко.

В целом, по ее словам, в большинстве областей завтра в течение дня +24...+28 градусов.

Погода в Киеве - прогноз Натальи Диденко

В столице 12 июня Наталья Диденко прогнозирует дождь и грозу. Также вероятны кратковременные, но сильные ливни.

"Температура воздуха станет немного более сдержанной, ведь холодный фронт приблизится, днем в столице около +24 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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