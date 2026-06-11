Почти 150 лет строительства: в Барселоне достроили самую высокую башню Саграды Фамилии

Грандиозное мероприятие завершилось световым шоу и фейерверками.

Папа Римский Лев XIV освятил новую Башню Иисуса Христа в базилике Саграда Фамилия во время торжественной церемонии, на которую собралось около 120 тысяч человек. Как сообщает Euronews, в среду Барселона превратилась в масштабную площадку для празднования: завершение строительства последней большой башни Саграда Фамилия стало знаковым событием в истории города.

Тысячи людей заполнили улицы вокруг храма Антонио Гауди, чтобы стать свидетелями церемонии, которая соединила музыку, эмоции, дроны и грандиозное световое шоу.

Отдельной частью празднования стало впечатляющее фейерверковое действо, которое осветило самую известную архитектурную достопримечательность Барселоны.

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Церемонию возглавил Папа Лев XIV, который отслужил специальную мессу по случаю 100-летия со дня смерти Антонио Гауди - архитектора, посвятившего Саграда Фамилия более 40 лет своей жизни.

После богослужения Папа освятил новую Башню Иисуса Христа - самую высокую из всех башен базилики, которая сделала Саграду Фамилию самой высокой церковью в мире.

У храма собралось около 120 тысяч человек. В городе была развернута масштабная система безопасности из-за присутствия короля Испании Фелипе VI, королевы Летиции и премьер-министра Педро Санчеса. После мессы внутри базилики Папа вышел наружу, чтобы благословить большую керамическую подсвеченную крестообразную конструкцию, которая венчает новую башню.

В это время детский хор исполнял музыкальные композиции, а световое шоу превратило витражи храма в яркую мозаику цветов, которую было видно даже за пределами здания. Завершился праздник фейерверками, запущенными прямо с фасада базилики.

В своей проповеди понтифик назвал Саграду Фамилию "шедевром из камня, цвета и света" и отметил, что она является "символом единства и гармонии для всей Испании".

Самая высокая церковь в мире

Новая Башня Иисуса Христа достигает 172,5 метра и стала доминантой панорамы Барселоны. После ее завершения Саграда Фамилия официально получила статус самой высокой церкви в мире.

Теперь базилика насчитывает 18 башен: 12 посвящены апостолам, четыре - евангелистам, одна - Деве Марии, а центральная - Иисусу Христу.

Несмотря на этот важный этап, строительство храма еще не завершено полностью. Ожидается, что все работы будут закончены в течение следующего десятилетия.

"Лес из камня и света"

Саграда Фамилия считается одним из самых выдающихся архитектурных проектов в мире. Внутри массивные колонны, похожие на стволы деревьев, поднимаются к сводам, создавая ощущение пребывания в каменном лесу. Свет играет ключевую роль в замысле Гауди. Сине-зеленые оттенки восточных витражей освещают фасад Рождества, тогда как красные и оранжевые тона заката подчеркивают фасад Страстей. За алтарем преобладают золотые оттенки, символизирующие божественность и славу.

Гауди подытожил свою философию простой фразой: "Природа - мой учитель". Спустя столетие после его смерти его главный проект продолжает расти и привлекать миллионы посетителей со всего мира.

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