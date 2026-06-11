В PS Store началась полугодовая распродажа: скидки на новинки и хиты до 90%

В магазине PlayStation Store началась новая распродажа под названием "Полугодовые предложения". В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

Скидки доступны как для старых релизов, так и для новых. Например, цены снизили на Dragon Quest VII Reimagined, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, ARC Raiders и другие игры. Распродажа продлится до 1 июля 2026 года.

Скидки в PS Store: 

  • Dragon Quest VII Reimagined – 1499 грн (скидка 25%)
  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties  – 1494 грн (скидка 35%)

  • Luna Abyss – 749 грн (скидка 20%)

  • ARC Raiders – 1042 грн (скидка 25%)
  • Reanimal – 959 грн (скидка 20%)

  • Football Manager 26 –1249 грн (скидка 50%)

  • The First Berserker: Khazan – 1079 грн (скидка 40%)
  • Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (скидка 70%)
  • Resident Evil: Raccoon City Edition – 359 грн (скидка 80%)
  • TEKKEN 8 - Advanced Edition – 749 грн (скидка 50%)
  • The Last of Us: Complete Edition – 2015 грн (скидка 30%)
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection – 1104 грн (скидка 35%)
  • Сборник Hazelight – 659 грн (скидка 67%)
  • Hunt: Showdown 1896 – 399 грн (скидка 60%)
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection – 194 грн (скидка 70%)
  • The Lord of the Rings: Return to Moria – 327 грн (скидка 60%)
  • Blasphemous – 81 грн (скидка 90%)

Видео дня

Ранее Sony назвала следующие игры, которые появятся в каталоге PS Plus в июле 2026 года. В библиотеку подписочного сервиса добавят Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations, Life is Strange: Double Exposure и другие тайтлы.

УНИАН выбрал 5 горячо ожидаемых игр второй половины 2026-го, которые получат украинский перевод. Среди них нашлось место как амбициозным новинкам от украинских разработчиков, так и громким блокбастерам от именитых студий.

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