Мост в Чонгаре разрушен до уровня опор: эксперт объяснил, что это означает для армии РФ

На фоне постоянных ударов Сил обороны оккупированный Крым оказался фактически изолированным, отметил эксперт.

Еще во время первой атаки на Чонгарский мост Силы обороны нанесли ему критические повреждения. Однако РФ еще могла его восстановить за несколько недель. Об этом рассказал военный эксперт, офицер запаса Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров в эфире Radio NV, комментируя последствия ударов по мосту.

"Насколько мне известно, сейчас там, где находился этот мост, он был разрушен до уровня опор. Это во-первых. А во-вторых, насколько мне известно, через Армянск уже тоже ехать не вариант, потому что переезд в Армянске тоже был сегодня ночью разрушен", – сказал Крамаров.

Он добавил, что Силы обороны взяли под огневой контроль фактически всю логистику, которая в РФ проходила через так называемую трассу "Новороссия". И это затрудняет поставки на территорию временно оккупированного Крыма.

Видео дня

"Фактически где-то еще остается, наверное, у них логистика морским путем. И то порт в Керчи сейчас принимать грузы не может. Сейчас остается только порт в Феодосии. Но я думаю, что ненадолго. И Крым остается фактически в полной изоляции. Причем на нем остается довольно большое количество перевезенной туда военной техники и боезапасов. И это то, чем россияне уже не могут пользоваться. То есть, с военной точки зрения, это перелом их южной логистики", – добавил Крамаров.

Удары по российской логистике: важные новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный отмечал наращивание количества ударов Сил обороны по российской автотехнике и автоцистернам. Он отмечал, что ежедневно украинские защитники уничтожают колонну длиной около 5 километров. И на фоне этих проблем РФ вынуждена импортировать такие виды транспорта из-за рубежа.

Журналисты The Guardian пишут, что Украина превращает так называемую трассу "Новороссия" в "дорогу смерти". Отмечалось, что этот путь критически важен для РФ, поскольку он остается главным сухопутным коридором в обход Керченского моста в оккупированный Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: