Одного мирного соглашения не будет: дипломат объяснил, как закончится война в Украине

Чтобы в Украине наступил мир, недостаточно "просто перестать стрелять".

Для достижения устойчивого мира в Украине недостаточно одного всеобъемлющего мирного договора. Завершение войны потребует целой системы взаимосвязанных договоренностей между Украиной, Россией, Европейским союзом, НАТО и Соединенными Штатами. Об этом в своей колонке на сайте Responsible Statecraft пишет бывший британский дипломат и эксперт Квинсийского института Иан Прауд.

Автор утверждает, что западные дискуссии о завершении войны часто сводятся к упрощенному представлению, будто Россия может просто прекратить боевые действия без переговоров. В качестве примера он приводит высказывание бывшего американского дипломата Дэна Фрида, который заявил, что если Россия хочет завершить войну, то может просто ее завершить.

По мнению Прауда, такой подход не учитывает политических реалий и фактически лишь продлевает конфликт. Он также критикует недавнее заявление лидеров Германии, Франции и Великобритании по Украине, которое предусматривает сохранение в замороженном состоянии около 300 млрд долларов российских активов до прекращения войны и выплаты компенсаций Украине. Автор считает, что на такие условия Москва вряд ли согласится.

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В публикации отмечается, что в последние месяцы в Европе все чаще стали говорить о возможности переговоров с Россией. В частности, соответствующие сигналы поступали от президента Финляндии Александра Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. В то же время, как пишет Прауд, европейские лидеры в основном обсуждают саму возможность переговоров, а не их содержание.

"Для Украины длительный мир потребует нескольких взаимосвязанных соглашений, каждое из которых будет невероятно сложно согласовать", – отмечает автор.

По его мнению, первым должно стать двустороннее мирное соглашение между Украиной и Россией при посредничестве США и других партнеров. Оно должно охватывать вопросы территорий, будущего отдельных районов Донецкой области, численности украинской армии, возвращения детей и защиты языковых прав меньшинств.

Отдельным направлением, говорится в статье, должен стать процесс вступления Украины в Европейский Союз. Прауд скептически оценивает возможность присоединения Украины к ЕС до 2027 года и отмечает, что среди европейских политиков уже обсуждается вариант ассоциированного членства.

Кроме того, автор считает необходимым заключение отдельного соглашения между Россией и Европой о будущих отношениях и постепенном ослаблении санкционного режима после завершения войны.

Еще одним ключевым элементом он называет договоренности внутри НАТО.

"Мирное урегулирование для Украины станет возможным только тогда, когда ее будущие стремления к членству в НАТО будут окончательно сняты с повестки дня", – считает Прауд.

В заключение дипломат призывает западные страны перейти от многочисленных политических встреч к масштабному переговорному процессу с участием Украины, России, США и европейских государств.

"Разговоры о едином "мирном соглашении" для Украины – это ленивое упрощение", – заключает автор.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовится к масштабной кампании ударов по Украине зимой, чтобы компенсировать военные неудачи и растущее внутреннее давление. По оценкам западных экспертов, Кремль планирует возобновить массированные удары по энергетической, железнодорожной и водной инфраструктуре для создания гуманитарного кризиса и вынуждения к уступкам в отношении Донбасса.

Параллельно Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами – рекордным бюджетным дефицитом, падением нефтяных доходов, истощением золотых резервов и трудностями с набором военных, что может подтолкнуть Кремль к новой волне мобилизации или другим непопулярным мерам.

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