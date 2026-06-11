Повлияет ли дефицит топлива в Крыму на удары ракетами и 'Шахедами': Тимочко дал ответ

По мнению эксперта, кризис приведет к серьезному оттоку личного состава из российской армии.

Дефицит топлива в оккупированном Крыму может повлиять на боевые возможности российской армии, в частности на запуски ракет и "Шахедов", так как большинство пусковых установок так или иначе "завязаны на автомобильной технике". Такое мнение в комментарии Украинскому радио высказал военный обозреватель Иван Тимочко.

"Если Крым лишится топлива, то для российской армии это серьезная потеря", – сказал он.

Эксперт пояснил, что обслуживание одного самолета стратегической авиации требует до двух десятков единиц спецтехники.

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"Даже обычный самолет штурмовой авиации требует нескольких автомобилей обслуживания. Поэтому, когда самолет взлетает, это означает, что перед этим на аэродроме несколько десятков человек отработали несколько человеко-дней, как минимум один человеко-час. Поэтому топливо там необходимо, и это повлияет на авиацию, это повлияет на запуски ракет, это повлияет даже на запуски российских "Шахидов"", – отметил Тимочко.

Кроме того, по его словам, в результате перебоев могут активизироваться коррупционные процессы и перераспределение ресурсов, что только будет способствовать ослаблению обеспечения оккупантов.

"Дело в том, что когда такой кризис возникает среди гражданского населения, особенно в таком регионе, как Крым, где сосредоточена верхушка российской элиты – гражданской, административной, а также значительная часть военного руководства, – ситуация становится особенно чувствительной... Так или иначе, там сейчас начнет процветать коррупция. Российские военные, которые сейчас являются монополистами на топливо, начнут торговать им с местными бизнесменами, аграриями, владельцами отелей и т. д.", – пояснил эксперт.

Он считает, что это приведет к серьезному оттоку топлива из российской армии, даже если сами российские военные не до конца осознают последствия этого процесса:

"Поэтому это тоже положительный фактор. А вот оценить, насколько быстро наступит полный топливный блэкаут в Крыму, мне трудно".

Тимочко допустил, что сократить поставки топлива на 100% сложно, но, говорит, "будем надеяться, что это удастся".

Топливный кризис в Крыму

Ранее УНИАН писал о топливном коллапсе в Крыму и соседних регионах РФ из-за ударов ВСУ. В соцсетях распространяются видео длинных очередей на заправках. Местные жители сообщают, что иногда вынуждены ждать топливо до 10 часов. На большинстве АЗС действуют ограничения – не более 20 литров топлива на человека, а кое-где бензин и дизель вообще отсутствуют. Российские туристы, прибывшие в регион до начала кризиса, сейчас пытаются найти топливо для выезда. Проблема настолько острая, что местным властям пришлось запустить специальную горячую линию для их помощи.

Также мы сообщали, что грузовики с топливом не доехали до оккупированного Севастополя, поэтому местные власти отложили планы по распределению бензина по талонам. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в четверг приоритет на заправку получат общественный транспорт и коммунальные службы, а также аварийные и правительственные автомобили.

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