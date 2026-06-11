Вышел трейлер триллера 'Прайм-тайм' с Робертом Паттинсоном в роли культового телеведущего

Премьера фильма запланирована на сентябрь 2026 года.

Вышел трейлер напряженного криминального триллера "Прайм-тайм" (Primetime) от A24 с Робертом Паттинсоном ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", "Одиссея", франшиза "Сумерки") в главной роли. Также он выступил одним из продюсеров фильма.

В картине, основанной на реальных событиях, актер воплотил образ ведущего культовой программы "Поймать хищника" (To Catch a Predator) Криса Хансена, который разоблачал преступников просто в прямом эфире перед тысячами зрителей.

Его реалити-шоу выходило на американском телеканале NBC в 2004-2007 годах и ставило целью разоблачение педофилов и других сексуальных преступников. Команда проекта совместно с общественными активистами создавала фальшивые профили несовершеннолетних в чатах и общалась с потенциальными преступниками. Когда подозреваемые соглашались и приходили на встречи, на месте их ждал Крис с камерами и фирменной фразой: "Why don't you have a seat right over there?" (Почему бы вам не сесть вон там?). После короткого интервью подозреваемых забирала полиция. Однако шоу закрыли после масштабного скандала, когда один из подозреваемых покончил с собой во время попытки задержания, что вызвало шквал вопросов относительно этичности концепции программы.

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Также в картине сыграли Анна Феррис ("Просто друзья", "Диктатор", франшиза "Очень страшное кино") и инди-певица Фиби Бриджерс ("Я видел свет телевизора").

Режиссером фильма выступил Лэнс Оппенгейм, известный по документальным лентам Ren Faire и Some Kind of Heaven. "Прайм-тайм" стал для него дебютом в игровом кино.

Премьера фильма запланирована на сентябрь 2026 года, однако точная дата выхода в украинский прокат пока не объявлена.

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