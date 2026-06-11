Где не следует использовать алюминиевую фольгу: эксперт назвал 7 опасных ошибок

Фольгу используют для многих целей.

Алюминиевая фольга - универсальное кухонное средство, которое имеет множество применений. Однако она может создавать определенные трудности, особенно когда важен воздухообмен, а также представлять угрозу для безопасности пищевых продуктов в случае неправильного использования. Об этом пишет EatingWell.

Например, ее не стоит использовать с кислыми продуктами, а в микроволновой печи она может легко воспламениться. Поэтому издание составило список продуктов, которые не стоит использовать с фольгой.

Избегайте использования фольги с кислыми продуктами

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Кислые продукты, такие как помидоры, уксус или цитрусовые, могут вызвать коррозию или изменение цвета алюминия. Это означает, что если вы маринуете куриную грудку в лимонном соке и масле, то используйте стеклянный или керамический контейнер для хранения вместо фольги.

Как отметил доктор Дарин Детвилер, кислые ингредиенты могут вызвать химическую реакцию, которая не только создает металлический привкус, но и приводит к попаданию алюминия в пищу. Вероятность такой реакции достаточно высока, а риски для здоровья могут включать раздражение желудка или долгосрочные неврологические проблемы.

Не используйте ее для длительного хранения остатков еды

В целом это вполне безопасно, однако не стоит использовать алюминий для длительного хранения.

"Алюминиевая фольга не является герметичной. Заворачивание остатков еды в фольгу позволяет воздуху и бактериям проникать внутрь, что повышает риск порчи продуктов и пищевых отравлений", - объяснил Детвилер.

Не используйте фольгу при выпечке

Алюминий хорошо проводит тепло, поэтому если вы используете противень, застеленный алюминиевой фольгой, дно может подрумяниться или даже подгореть.

"Вместо этого выбирайте многоразовый силиконовый коврик для выпечки или пергаментную бумагу для более равномерного распределения тепла", - советуют в материале.

Никогда не ставьте ее в микроволновую печь

По словам специалистов, не стоит ставить металл в микроволновую печь, ведь это может привести к искрению или пожару.

"Для накрытия тарелок или мисок используйте пергаментную бумагу или крышки, пригодные для микроволновки, чтобы предотвратить разбрызгивание или разливание", - подчеркнули в публикации.

Избегайте использования при очень высоких температурах

Длительное приготовление пищи при очень высоких температурах может привести к разрушению фольги, особенно когда она контактирует с пищей или подвергается воздействию открытого огня.

"Это может привести к миграции алюминия в пищу - процессу, во время которого небольшие количества металла растворяются в том, что вы едите", - предупредил эксперт.

Не выстилайте ею духовку или гриль

Фольга может не выдержать высокой температуры и поцарапать духовку. Также она может повредить нагревательные элементы или мешать открытому пламени газовой духовки.

"Слой фольги на дне духовки может перекрыть поток воздуха и привести к неравномерному нагреву. На фольге может скапливаться жир, что может вызвать возгорание. Те же предостережения касаются гриля: поток воздуха критически важен для приготовления на гриле, поэтому лучше использовать фольгу только для быстрого приготовления овощей в пакетиках на гриле", - объясняет издание.

Перерабатывайте, а не используйте повторно

Не стоит использовать фольгу повторно, если она контактировала с сырым мясом или морепродуктами, ведь на ней могут сохраняться возбудители пищевых инфекций.

"Когда вы решите ее выбросить, тщательно очистите ее, скрутите в комок и найдите местную программу по переработке отходов, которая принимает алюминиевую фольгу", - добавили в материале.

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