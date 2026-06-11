Эта рок-песня 1973 года не нравилась солисту группы, но стала настоящим хитом

Треку "Ooh La La" уже более 53 лет.

Песня "Ooh La La" британской рок-группы 70-х Faces стала радиоклассикой. Однако она не нравилась солисту коллектива.

Как пишет издание Parade, трек 1973 года сначала не попал в музыкальные чарты. Но через несколько лет вокалист Род Стюарт выпустил сольный кавер на трек в качестве трибьюта своему покойному товарищу по группе Ронни Лейну, хотя всегда критиковал ее.

"Стюарт открыто выражал свое презрение к песне, официально называя ее "вонючим гнилым альбомом", – отмечают критики.

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Однако впоследствии трек все же покорил слушателей и "залетел" в чарт "Adult Contemporary". Впоследствии его признали великим фолк-рок-гимном.

"Ностальгическая лирика песни, подчеркивавшая мимолетность молодости, и грустная акустическая инструментальная часть сделали ее неотъемлемой частью историй взросления", – рассказывают критики.

Хит Ooh La La – что важно знать

Интересно, что почти через два десятилетия после выхода "Ooh La La" начала стремительно набирать популярность. В частности, ее стали использовать в фильмах, например, в финальных титрах картины Уэса Андерсона "Академия Рашмор". Впоследствии она звучала также в масштабных кинопроектах 2000-х годов, а еще появилась в оригинальном сериале Amazon Prime "Дейзи Джонс и Шестерка" и фильме "Сентиментальная ценность", получившем "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Кстати, журнал Rolling Stone включил хит в список "500 лучших песен всех времен". А на Spotify "Ooh La La" набрала уже более 368 миллионов прослушиваний.

Напомним, ранее УНИАН писал о рок-хите 1975 года, который не понравился почти всей группе, но его слушают до сих пор.

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