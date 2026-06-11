Смертельное ДТП с участием детектива НАБУ: адвокат заявил о возможных нарушениях и бездействии суда

Управляющий партнер адвокатского объединения Legal Guarantees адвокат Александр Щербина, представляющий интересы семьи погибшей Марины Арустамовой, заявил о возможных нарушениях в ходе расследования смертельного ДТП с участием детектива НАБУ Андрея Русаева.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля 2018 года на улице Васильковской в Киеве. Автомобиль под управлением детектива НАБУ Андрея Русаева сбил на пешеходном переходе 23-летнюю студентку Марину Арустамову, пишет "Укрновости".

Хотя девушку немедленно госпитализировали, от полученных тяжелых травм 11 апреля она скончалась в больнице.

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По факту ДТП было открыто уголовное производство. Однако уже в июле 2019 года, по словам адвоката Александра Щербины, даже прокуратура города Киева признала, что следователи Национальной полиции расследуют это дело неэффективно.

После этого дальнейшее расследование дела поручили Территориальному управлению ГБР в Киеве.

По словам адвоката, месяц назад он с удивлением узнал, что еще в 2025 году ГБР было принято решение о закрытии этого дела, якобы в связи с отсутствием в действиях водителя – детектива НАБУ – признаков состава преступления.

"Проще говоря – водитель невиновен, потому что он физически не мог избежать столкновения. Каким образом физически здоровый мужчина, управляя исправным автомобилем на дороге с тремя полосами движения в каждую сторону, не смог увидеть человека на пешеходном переходе – вопрос остается открытым", – говорит Щербина.

Получив информацию о закрытии ГБР уголовного производства, сторона потерпевших незамедлительно обратилась в Печерский районный суд г. Киева с требованием отменить постановление о закрытии дела. В то же время, как утверждает адвокат Щербина, этот печально известный суд уже более двух недель не назначает рассмотрение обращения и не предоставляет никакой информации.

"Сейчас мы подали ходатайство об отмене постановления о закрытии уголовного производства в Печерский суд. Чтобы вы понимали, ходатайство уже две недели находится в Печерском суде – и нет никакой реакции. Обычно такая процедура происходит в течение одного дня. Поступило ходатайство – максимум на следующий день уже известны судья, дата и время заседания. Также обратился с адвокатским запросом к председателю суда с вопросами, что происходит с ходатайством. На данный момент никакой реакции нет", – говорит Щербина.

Адвокат также утверждает, что с самого начала сторона потерпевшей сталкивалась с препятствиями в придании делу огласки и освещения.

"С самого начала СМИ блокировали наши попытки осветить эту историю непосредственно в 2018–2019 годах. Более того, на место ДТП сразу приехала внутренняя служба безопасности НАБУ, и странным образом сразу перестала работать камера, которая была на пешеходном переходе, где произошло ДТП. И только через год, после ряда ходатайств и жалоб, следователь подал запрос на получение видеозаписей с других камер видеонаблюдения, расположенных рядом с этим переходом. Как и следовало ожидать, на тот момент никаких видеозаписей уже не существовало. Я никоим образом не дискредитирую НАБУ. Есть водитель транспортного средства, и какая бы должность у него ни была, он должен нести ответственность перед законом. И когда они, пользуясь своим служебным положением, уходят от ответственности – это выглядит как минимум странно", – говорит Александр Щербина.

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