Мелони призвала ЕС назначить представителя для переговоров с Россией

По мнению итальянского премьера, Евросоюз должен выступать единым фронтом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз назначить представителя для мирных переговоров с Россией.

Как сообщает Bloomberg, Мелони присоединилась к дебатам о том, как взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Наша твердость в отношении России не должна превратиться в дипломатическую слепоту или самоизоляцию. Европа должна совместно и прагматично рассмотреть, как она взаимодействует с Москвой", – заявила Мелони во время выступления перед парламентариями в Риме.

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Премьер-министр Италии в запланированных заявлениях перед саммитами лидеров "Большой семерки" и лидеров Евросоюза подтвердила поддержку Италией Украины. Она заявила, что "ключевым является найти кого-то, кто сможет представлять европейские интересы за столом переговоров".

По данным Bloomberg, открытыми высказываниями Мелони отстаивает позицию более широкого обсуждения после того, как ее исключили из встречи в Лондоне в минувшие выходные, где участвовали лидеры так называемого формата E3 – премьерьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Настоящий вопрос заключается не в том, кто является частью того или иного формата, а скорее в том, что на данный момент ни один формат не обладает легитимностью говорить полностью от имени Европы", – убеждена Мелони.

По ее мнению, меняющийся набор голосов адекватно не представляет Европу и создает "только раздробленность, путаницу и слабость".

Переговоры ЕС и России – что предшествовало

Как сообщал УНИАН, верховный представитель ЕС Кая Каллас в феврале вынесла на рассмотрение стран-членов ЕС предложения по формированию единой позиции с целью возможных переговоров с Россией. В частности, безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров.

Кроме того, к этим предложениям, среди прочего, отнесено требование, чтобы Россия обязалась не нападать на соседей и уважать суверенитет. В то же время, в возможном будущем мирном соглашении все моменты должны быть сбалансированы. В частности, если будут предусмотрены какие-либо военные ограничения для Украины, то такие ограничения должны быть определены и для России.

Также в ЕС обсуждают, каких уступок Европа должна требовать от Москвы и каковы "красные линии" Евросоюза. Она подчеркивает, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной.

Каллас подтверждает, что Евросоюз на стороне Украины и защищает ключевые интересы безопасности.

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