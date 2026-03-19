'Не наша война': Европа не намерена помогать Трампу в конфликте с Ираном

Ближайшие союзники Дональда Трампа в Европе отказываются присоединиться к его военной операции против Ирана и направить корабли для открытия Ормузского пролива. Как пишет Reuters, европейские лидеры опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают и который непопулярен среди их собственных граждан.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц, всегда считайвшийся сторонником трансатлантических связей, в крайне прямолинейном заявлении выразил сомнения в целесообразности американо-израильской войны.

"По сей день нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Вашингтон не консультировался с нами и не говорил, что необходима европейская помощь… Мы заявили, что пока продолжается война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, например, военными средствами", – заявил он.

Видео дня

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник был столь же прямолинеен, заявив, что "это не наша война, мы ее не начинали". Повторяя позицию Германии, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил: "Мы не являемся стороной конфликта".

Как отмечает издание, в Европе рассчитывают, что преимущества пребывания в стороне перевешивают многочисленные риски для трансатлантических связей, которые и без того находятся под сильным давлением из-за разных причин от войны на Украине до тарифных споров.

Европа против войны с Ираном

При этом европейские политики в своей позиции пользуются поддержкой общественного мнения, указывает Reuters.

Так, опрос YouGov показал, что британцы выступают против ударов по Ирану в соотношении 49% к 28%. В Испании 68% опрошенных компанией 40db заявили, что выступают против войны. Также опрос ARD DeutschlandTrend показал, что 58% немцев выступают против войны, а 25% поддерживают её. Критика прозвучала даже от крайне правой партии "Альтернатива для Германии", которая пыталась наладить отношения с администрацией Трампа.

Европа пытается справиться с непредстказуемостью Трампа

Европейские правительства заявляют, что не хотят вступать в войну, в которой им не дали права голоса и где они не видят конечного результата. Так, один из европейских чиновников заявил, что цели войны США не определены и не ясны, и, вероятно, отличаются от целей войны Израиля, в частности, в отношении смены режима.

Кроме того, Мерц и другие критиковали Трампа за ослабление нефтяных санкций против России в попытке сдержать стремительный рост мировых цен.

Европа отреагировала на войну в Иране - но на своих условиях.

Стармер заявил, что Великобритания работает с союзниками над планом по возобновлению работы Ормузского пролива, через который транспортируется 20% мировой нефти.

Франция стремится создать коалицию для обеспечения безопасности пролива после стабилизации ситуации в области безопасности – и без участия США. В частности, Париж на прошлой неделе консультировался с европейскими, азиатскими, включая Индию, и арабскими государствами Персидского залива по поводу плана, который в конечном итоге предусматривает сопровождение танкеров и торговых судов военными кораблями.

"В конечном итоге европейские лидеры стремились прежде всего продемонстрировать единство и научились справляться с тем, что они считают непредсказуемым руководством Трампа", - отмечает Reuters.

Война в Иране - новости

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния ситуации с Ираном на войну в Украине. Он сазал, что фокус внимания США сосредоточен "больше на Ближнем Востоке, чем на Украине", поэтому мирные переговоры "постоянно откладываются". "Причина одна – война в Иране", - подчеркнул Зеленский.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что страны НАТО не обязаны помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Альянс "не будет втягиваться в войну по чужому выбору", подчеркнула она.

