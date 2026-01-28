Правительство Ирана сейчас является самым слабым со времен революции 1979 года, - NYT

Протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули элементы иранского правительства.

Президент США Дональд Трамп получил несколько отчетов американских спецслужб, которые указывают на ослабление позиций иранского правительства, сообщили The New York Times несколько человек, знакомых с этой информацией.

Издание отмечает, что отчеты свидетельствуют о том, что власть иранского правительства находится на самом низком уровне со времени свержения шаха во время революции 1979 года.

Указывается, что протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули элементы иранского правительства, особенно когда они распространились на регионы страны, которые чиновники считали оплотом поддержки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В статье говорится, что хотя протесты в стране и прекратились, правительство остается в затруднительном положении. Разведывательные отчеты неоднократно подчеркивали, что, помимо протестов, экономика Ирана является исторически слабой.

Издание поделилось, что когда в январе демонстрации распространились, иранское правительство обнаружило, что имеет мало возможностей облегчить финансовые трудности, которые испытывали семьи. Поэтому чиновники прибегли к жестким репрессиям, что еще больше оттолкнуло широкие слои населения.

При этом военные США наращивают свои силы в регионе, но не ясно, какие шаги может рассматривать администрация Трампа.

"Президент Трамп постоянно получает информацию о разведданных со всего мира. Не получать регулярные отчеты по этим вопросам было бы нарушением обязанностей главы государства. Что касается Ирана, президент Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп предупредил, что может нанести удар по Ирану из-за жестокого подавления протестов правительством Ирана в стране. Однако, поделилось издание, его советники разделились во мнениях относительно преимуществ удара, особенно если это будет лишь символический удар по элементам правительства, причастным к подавлению протестов.

В статье подчеркивается, что Трамп, похоже, отказался от каких-либо немедленных ударов в поддержку протестов после того, как иранское правительство отменило запланированную казнь протестующего.

Более того, по словам высокопоставленного американского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также попросил президента США отложить атаку на Иран.

В то же время, есть те, кто считает, что сейчас есть возможность свергнуть руководство страны. При этом Трамп продолжает угрожать применением силы, называя наращивание военно-морских сил в регионе "армадой".

Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что цель США - "покончить с режимом", поскольку угроза казней протестующих остается актуальной.

"Возможно, они перестанут убивать их сегодня, но если они будут у власти в следующем месяце, они убьют их тогда", - отметил Линдси Грэм.

Трамп также напомнил Ирану о возможности ударов по наиболее укрепленным ядерным и исследовательским объектам и подчеркнул, что внимательно следит за их действиями.

Иран и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ВМС США используют недалеко от Ирана авианосец AUSS Abraham Lincoln. Он находится в так называемой зоне "Скринька" - тщательно просчитанном районе в северной части Аравийского моря. Эта зона расположена примерно в 240–320 км к юго-востоку от Ормузского пролива. Если США отдадут приказ о начале операции, авианосец может осуществить быстрый прорыв к побережью Ирана со скоростью более 65 км/ч. Указывается, что именно способность "скрываться далеко – бить близко" делает "Скриньку" ключевым элементом американского военного давления в регионе.

Также мы писали, что правозащитная группа Activist News Agency заявила, что в Иране количество погибших во время массовых протестов превысило 4000 человек. В частности, они сообщают о 4029 погибших. Более того, еще более 9 тысяч смертей находятся на рассмотрении. Кроме этого, в стране могли задержать более 26 тысяч участников протестов. Предполагается, что более 5800 человек могли получить ранения. Власти Ирана не обнародовали официальных данных о количестве погибших, лишь отметив, что погибли "несколько тысяч" человек.

