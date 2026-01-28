Правительство Ирана сейчас является самым слабым со времен революции 1979 года, - NYT

Президент США Дональд Трамп получил несколько отчетов американских спецслужб, которые указывают на ослабление позиций иранского правительства, сообщили The New York Times несколько человек, знакомых с этой информацией.
Издание отмечает, что отчеты свидетельствуют о том, что власть иранского правительства находится на самом низком уровне со времени свержения шаха во время революции 1979 года.
Указывается, что протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули элементы иранского правительства, особенно когда они распространились на регионы страны, которые чиновники считали оплотом поддержки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
В статье говорится, что хотя протесты в стране и прекратились, правительство остается в затруднительном положении. Разведывательные отчеты неоднократно подчеркивали, что, помимо протестов, экономика Ирана является исторически слабой.
Издание поделилось, что когда в январе демонстрации распространились, иранское правительство обнаружило, что имеет мало возможностей облегчить финансовые трудности, которые испытывали семьи. Поэтому чиновники прибегли к жестким репрессиям, что еще больше оттолкнуло широкие слои населения.
При этом военные США наращивают свои силы в регионе, но не ясно, какие шаги может рассматривать администрация Трампа.
"Президент Трамп постоянно получает информацию о разведданных со всего мира. Не получать регулярные отчеты по этим вопросам было бы нарушением обязанностей главы государства. Что касается Ирана, президент Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Трамп предупредил, что может нанести удар по Ирану из-за жестокого подавления протестов правительством Ирана в стране. Однако, поделилось издание, его советники разделились во мнениях относительно преимуществ удара, особенно если это будет лишь символический удар по элементам правительства, причастным к подавлению протестов.
В статье подчеркивается, что Трамп, похоже, отказался от каких-либо немедленных ударов в поддержку протестов после того, как иранское правительство отменило запланированную казнь протестующего.
Более того, по словам высокопоставленного американского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также попросил президента США отложить атаку на Иран.
В то же время, есть те, кто считает, что сейчас есть возможность свергнуть руководство страны. При этом Трамп продолжает угрожать применением силы, называя наращивание военно-морских сил в регионе "армадой".
Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что цель США - "покончить с режимом", поскольку угроза казней протестующих остается актуальной.
"Возможно, они перестанут убивать их сегодня, но если они будут у власти в следующем месяце, они убьют их тогда", - отметил Линдси Грэм.
Трамп также напомнил Ирану о возможности ударов по наиболее укрепленным ядерным и исследовательским объектам и подчеркнул, что внимательно следит за их действиями.
Иран и США: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что ВМС США используют недалеко от Ирана авианосец AUSS Abraham Lincoln. Он находится в так называемой зоне "Скринька" - тщательно просчитанном районе в северной части Аравийского моря. Эта зона расположена примерно в 240–320 км к юго-востоку от Ормузского пролива. Если США отдадут приказ о начале операции, авианосец может осуществить быстрый прорыв к побережью Ирана со скоростью более 65 км/ч. Указывается, что именно способность "скрываться далеко – бить близко" делает "Скриньку" ключевым элементом американского военного давления в регионе.
Также мы писали, что правозащитная группа Activist News Agency заявила, что в Иране количество погибших во время массовых протестов превысило 4000 человек. В частности, они сообщают о 4029 погибших. Более того, еще более 9 тысяч смертей находятся на рассмотрении. Кроме этого, в стране могли задержать более 26 тысяч участников протестов. Предполагается, что более 5800 человек могли получить ранения. Власти Ирана не обнародовали официальных данных о количестве погибших, лишь отметив, что погибли "несколько тысяч" человек.