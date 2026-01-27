Зона 'Скринька': где США могут скрывать авианосец USS Abraham Lincoln вблизи Ирана

USS Abraham Lincoln скрывается в "Сундуке" Аравийского моря, используя глубокие воды, электронную тишину и воздушное наблюдение E-2D.

Вблизи Ирана ВМС США используют так называемую зону "Скринька" – тщательно просчитанный район в северной части Аравийского моря, где авианосец USS Abraham Lincoln может действовать скрытно, но оставаться готовым к немедленному удару, пишет Wionews.

Зона "Золотоволоска"

"Скринька" расположена примерно в 240–320 км к юго-востоку от Ормузского пролива. Это оптимальная дистанция: истребители F-35C Lightning II с боевым радиусом около 960 км могут достигать целей в глубине Ирана и возвращаться без дозаправки в воздухе, в то время как авианосец находится вне зоны эффективного поражения иранских береговых противокорабельных ракет Noor и Qader.

"Голубая вода" вместо Персидского залива

В отличие от мелководного Персидского залива, "Скринька" находится в глубоких водах Аравийского моря. Это лишает Иран преимуществ асимметричной морской тактики – мин, скоростных катеров и внезапных атак "роями". В открытом океане корабли сопровождения авианосца имеют решающее преимущество.

Видео дня

Маневр "Гонная дорожка"

AUSS Abraham Lincoln постоянно движется по овальной траектории со скоростью более 46 км/ч. Даже если иранский спутник зафиксирует местонахождение корабля, к моменту передачи координат данные становятся устаревшими – авианосец уже находится за десятки километров от предыдущей позиции.

Воздушный "потолок" – E-2D Advanced Hawkeye

Над "Скринькой" постоянно дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, летающий на высоте около 7,6 км. Он способен обнаруживать иранские самолеты или дроны на расстоянии до 320 км, еще в момент их взлета с баз, в частности вблизи Бандар-Аббаса.

Подводная защита и "акустическая тень"

Глубокие воды создают благоприятные условия для формирования термоклинов, которые затрудняют работу гидролокаторов. Это позволяет кораблям сопровождения авианосца скрываться в "акустической тени", существенно снижая шансы иранских подводных лодок класса Kilo обнаружить цель.

Электронная тишина "Речной город"

В "Скриньке" действует режим полной электронной тишины. Радары и средства связи работают в гражданских диапазонах или синхронизируются с коммерческим трафиком, а личные устройства экипажа отключаются. Это создает "слепую зону" для иранской радиоэлектронной разведки.

Готовность к "спринту"

В случае приказа о начале операции авианосец может осуществить быстрый прорыв к побережью Ирана со скоростью более 65 км/ч, резко сократив время полета палубной авиации. Именно способность "прятаться далеко – бить близко" делает "Скриньку" ключевым элементом американского военного давления в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: