В Иране во время протестов погибло более 4000 человек, - правозащитники

Количество задержанных превысило 26 тысяч человек.

В Иране число погибших во время массовых протестов превысило 4000 человек. Об этом сообщила правозащитная группа Activist News Agency, передает The Hill.

По словам правозащитников, подтвержденное число погибших достигло 4029 человек, еще более 9 тысяч смертей находятся на рассмотрении.

Более 5800 человек получили "тяжелые травмы" во время беспорядков, а количество задержанных превысило 26 тысяч человек.

Видео дня

В то же время иранские официальные лица не обнародовали собственные данные о количестве погибших, хотя в субботу Тегеран сообщил, что погибли "несколько тысяч" человек.

В The Hill напомнили, что протесты начались из-за кризиса в экономике страны, на которые правительство отреагировало агрессивными репрессиями и отключило страну от интернета.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что "настало время искать новое руководство" в Иране, после того как лидер Тегерана обвинил США в репрессиях режима.

"Чтобы страна продолжала функционировать, даже если это функционирование происходит на очень низком уровне, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении страной, как я это делаю в США, а не убивать тысячи людей, чтобы сохранить контроль", - подчеркнул Трамп в интервью Politico, опубликованном в субботу.

Тогда как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна "потушила огонь мятежа", но США "должны быть привлечены к ответственности".

"Мы не намерены вести страну к войне. Однако мы также не оставим без наказания преступников внутри страны. Хуже внутренних преступников есть международные преступники! Мы также не оставим их без наказания", - сказал он.

Протесты в Иране - последние новости

Ранее издание The Washington Post писало, что Трамп обещал иранцам помощь, но теперь они чувствуют себя преданными. В частности, некоторые граждане Ирана поделились, что заявления президента США в поддержку протестующих усилили их решимость сопротивляться режиму Али Хаменеи.

"Я все время думала о том, как мы беспомощны, что нам приходится молиться, чтобы другая страна напала на нас ради нашего спасения и свободы. Но сегодня, больше всего, меня переполняет гнев. Мне кажется, что Трамп снова отступил и променял жизнь иранской молодежи", - заявила 45-летняя иранка по имени Аанахита.

В то же время журналисты Foreign Policy рассказали, как Россия способствует репрессиям в Иране. По их словам, для РФ стабильность иранского режима заключается не только в вопросе влияния за рубежом. Поэтому она массово передает Ирану вооружение - от автоматов Калашникова и СВД Драгунова до бронированных машин пехоты и вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: