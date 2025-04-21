Успех миротворческой миссии в Украине во многом будет зависеть от поддержки США, но для Европы есть и другое решение.

С тех пор как президент США Дональд Трамп начал пытаться помочь завершить войну в Украине, европейские лидеры собирают свою военную коалицию, которая сможет защитить Киев от дальнейшей угрозы. Главная идея "коалиции желающих" заключается в отправке миротворческих сил в Украину после прекращения огня, но этот план может провалиться без поддержки Вашингтона, пишет Foreign Affairs.

Станет ли миротворческая миссия Европы успешной

В издании отметили, что инициатива европейских стран не является новой. Подобная миротворческая миссия уже проводилась в 1990-х годах на Балканах.

Журналисты подчеркнули, что миротворцев планируют распределить по всей Украине, чтобы послать россиянам сдерживающий сигнал. Тем не менее эти силы будут обладать ограниченной боевой мощью, а их авторитет будет зависеть от обещания, что американские вооруженные силы находятся в резерве.

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В издании считают, что успех миротворческой миссии в Украине будет напрямую зависеть от поддержки Трампа. Также важно заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на это.

Кроме того, отправка миротворцев станет не только сигналом для РФ, но и для США. Европейские страны хотят удержать Вашингтон в НАТО, объяснили в издании.

Одна из главных проблем заключается в том, что отправка миротворцев в Украину может снизить безопасность стран Европы. Эти государства постоянно сталкиваются с потенциальными угрозами со стороны России, из-за чего их отправка в другую страну может показаться далеко не лучшей идеей, подчеркнули в издании.

Лучший вариант защиты Европы от России

В издании заверили, что для Европы лучшим вариантом защиты от потенциального нападения со стороны РФ может стать создание "маневренной массы". Это большая группа солдат, которую можно быстро развернуть там, где это необходимо.

Журналисты напомнили, что Франция, Германия и Великобритания имеют на вооружении около 22 боевых бригад. Эти три страны вполне могут сформировать необходимую "маневренную массу". Также к этой инициативе может присоединиться Польша и другие европейские страны.

Помимо этого не стоит забывать и о ядерных силах сдерживания, добавили в издании. Они могут поддержать обычные силы континента в рамках независимой европейской стратегии сдерживания.

Если европейские страны хотят сдерживать Россию, защищать Украину, а также существующих членов ЕС или НАТО, им нужна боевая мощь, способная противостоять вызовам, которые бросают российские вооруженные силы. Это означает, что нужно собрать "маневренную массу", которая заставит Москву быть более осторожной, когда она будет приближаться к континенту всеми возможными способами, резюмировали в издании.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для того, чтобы ответить на вопрос о возможности развертывания иностранных контингентов в Украине, надо понимать, какими будут условия прекращения огня и мирного соглашения. Он напомнил, что "Минские соглашения" вообще не принесли мир.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни рассказал, от чего будет зависеть решение об отправке миротворцев в Украину. Он также категорически отверг возможность выполнения ультиматумов Кремля по смене руководства в Украине.

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