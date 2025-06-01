По слова президента, причастных к операции вовремя вывели с территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнее массированное поражение российской авиации самой дальнобойной операцией страны за время войны.

Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, сделанные во время доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Президент поблагодарил его за успех и поручил проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

По словам Зеленского, от начала планирования до эффективной реализации операции прошел год, шесть месяцев и девять дней. Людей, которые ее готовили, вовремя вывели с российской территории:

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"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!".

Атаки на аэродромы РФ 1 июня

Как известно, сегодня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием "Паутина", осуществив самый дерзкий удар по российской авиационной инфраструктуре с начала полномасштабной войны.

Удар был нанесен по таким стратегическим авиабазам на территории России: "Дягилево", "Оленья", "Иваново-Северный" и "Белая".

По данным источников УНИАН, операцию готовили более полутора лет под руководством Службы безопасности Украины. Дроны типа FPV были скрыто доставлены на территорию России в специально оборудованных контейнерах, замаскированных под мобильные домики или грузовики. Оттуда они запускались непосредственно вблизи целей.

По данным СБУ, в результате ударов было уничтожено или серьезно повреждено более 40 российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95.

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