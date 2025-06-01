В спецслужбе напомнили россиянам, с кем они имеют дело.

Ориентировочная стоимость самолетов, которые сегодня были уничтожены или повреждены в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США. Такую оценку дает сама Служба безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что в целом сегодня было поражено 34% стратегических ракетоносцев России, которые находились на основных аэродромах базирования. О деталях спецоперации в СБУ пообещали рассказать чуть позже.

"А вы думали, что Украина так просто? Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены", - цитирует украинскую писательницу Лину Костенко пресс-служба СБУ.

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Атака дронов по военным аэродромам РФ

Как писал УНИАН, сегодня украинские дроны атаковали несколько военных аэродромов России, где базируется стратегическая авиация страны-агрессора. В частности под ударом оказались авиабазы "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области. По данным источников, сегодня россияне могли потерять около 40 самолетов, в том числе незаменимых стратегических ракетоносцев типа Ту-160, Ту-22 и Ту-95.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что Россия не способна строить такие самолеты полностью с нуля, а лишь модернизирует или достраивает то, что осталось со времен СССР. Поэтому компенсировать утраченное за счет нового производства не получится.

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