В Иркутской области местные жители объявили войну грузовикам из-за атаки дронов (видео)

Местные жители начали забрасывать грузовики камнями.

В Усольском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности после атаки украинских дронов по авиабазе "Белая". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

"Прибыл к месту атаки дронов в Усольском районе. Многое показывать нельзя из соображений безопасности. Провели оперативное совещание с руководством города и района. Определились, что сейчас у нас есть несколько ключевых задач", - написал он.

Кобзев заявил, что фура, с которой сегодня были запущены дроны, блокирована. Он добавил, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия.

Местные жители же начали набрасываться на грузовики, которые стояли недалеко от аэродрома, а также забрасывать их камнями. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

Дроны для атак по некоторым аэродромам РФ привезли в грузовиках - что известно

Ранее стало известно, что атака на аэродром стратегической авиации "Оленья" под Мурманском и авиабазу "Белая" в Иркутской области была осуществлена дронами, которые привезли в грузовиках. В Сети показали видео, на котором запечатлен момент вылета беспилотников из кузова фуры.

На прицепной платформе грузовика стоят металлические контейнеры, из которых по одному вылетают небольшие дроны. Рядом на земле лежит, по всей видимости крышка контейнера. Вероятно, она автоматически "отстрелилась", когда водитель остановил машину в заданной точке.

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