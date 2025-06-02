Также захватчики вызвали новые разрушения.

Вечером в воскресенье, 1 июня, в результате ударов российских захватнических войск в Запорожской области погибли четыре человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. В 19:25 он написал, что оккупационная армия РФ ударила по поселку Копани в Пологовском районе по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами, убив 67-летнего мужчину. Также был разрушен дом.

Через час стало известно, что оккупанты нанесли три удара по населенному пункту Терноватое в Запорожском районе:

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"Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома".

Удары РФ по Украине

Как сообщало Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, прошлой ночью россияне запустили с разных направлений 472 БПЛА, три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101 и Искандер-К.

Основными направлениями атаки были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", сообщил, что оккупанты готовили очередной массированный обстрел Украины.

Он призвал украинцев прислушиваться к воздушным тревогам, поскольку армия РФ наращивает количество БПЛА, а также уже снарядила свои морские носители ракетами Калибр.

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