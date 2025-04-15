Он напомнил, что Минские соглашения "вообще не были миром".

Чтобы ответить на вопрос о возможности развертывания иностранных контингентов в Украине, надо понимать, какими будут условия прекращения огня и мирного соглашения.

Об этом в интервью, которое транслировал информационный телемарафон, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, от этого в значительной степени будут зависеть гарантии безопасности для Украины. В частности, нельзя допустить повторения Минских договоренностей:

"То, что произошло в 2014 году с Минском, не было устойчивым, длительным и долговечным... Никто не хочет повторения этого, поэтому мы должны убедиться, что соглашение между Россией и Украиной будет долговременным".

Комментируя идею премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что расширение статьи 5 позволит обеспечить безопасность Украины, не принимая ее в НАТО, Рютте отметил, что "на столе" есть разные инициативы, а не только французская.

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"Возможно появятся и другие. Нам это нужно, нам нужно нестандартное мышление", - сказал Рютте, подчеркнув, что они будут искать лучший путь.

Миротворцы в Украине

Как известно, на фоне мирных переговоров Европейский Союз и отдельные страны активно обсуждают возможность отправки военных контингентов в Украину.

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что одними из первых в стране появятся французские и британские военнослужащие. Сейчас продолжаются обсуждения всех нюансов их пребывания в Украине.

Напомним, что Кремль выступает категорически против размещения иностранных войск в Украине. Недавно там пригрозили прямыми боевыми столкновениями с западными миротворцами.

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