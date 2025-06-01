Семьи Уиткоффа и Трампа вместе строят криптоимперию.

Приятель президента США Дональда Трампа по гольфу и застройщик из Нью-Йорка Стив Уиткофф должен заниматься решением некоторых из самых сложных мировых проблем, но ситуация пока не изменилась. Речь идет о войне между Израилем и ХАМАС, вторжении России в Украину и ядерные амбиции Ирана.

Издание The Times пишет, что в путешествиях по миру посла Трампа по особым поручениям сопровождают один или два помощника. При этом он использует свои связи в сфере недвижимости для встреч с высокопоставленными чиновниками.

Уиткоффа неоднократно обвиняли в том, что он позволяет Владимиру Путину играть с ним и повторяет российские тезисы. На одной из встреч с российским диктатором его критиковали за то, что он полагался на кремлевского переводчика.

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"Он приходит на встречу с Путиным без помощника, он приходит на встречи с иранцами без помощников, его не инструктируют - я имею в виду, это просто безумие. Но ответственность лежит на президенте. Я думаю, что любой нормальный президент уже одернул бы этого парня и сказал: "Ты позоришь мою страну", - сказал неофициальный советник Трампа по внешней политике.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что Уиткоффа информируют несколько разных людей, и он находится в постоянном контакте с другими членами администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Тем временем сын Уиткоффа, 32-летний Зак, проводит встречи с теми же иностранными правительствами, с которыми ведет переговоры его отец. Уиткофф-младший продает криптовалюту, которой совместно владеют его семья и Трампы, что может принести семье президента сотни миллионов долларов.

Этот очевидный конфликт интересов сделал Уиткофа-старшего врагом не только среди его политических оппонентов, но и в орбите Трампа. Они обвиняют его в коварстве и указывают на то, что Уиткофф до сих пор не решил ни одной вверенной ему проблемы. При этом 68-летний Уиткофф сохраняет поддержку основной части чиновников, а также президента Трампа.

Международная политика Трампа

Команда президента США Дональда Трампа погрузилась в лихорадочный дипломатический блиц, стремясь решить одновременно четыре самых больших кризиса в мире. При этом в реальности в Украине и секторе Газа и за его пределами полная уверенность Трампа в своих способностях заключать сделки пока не подкреплена результатами.

В свою очередь CNN пишет, что итог войны в Украине сейчас зависит не от ситуации на фронте, а от политических маневров вокруг Трампа. Аналитики считают, что именно его позиция может стать решающей в попытках прекратить войну.

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