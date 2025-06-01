Американский миллиардер увидел определенный символизм в сегодняшних событиях.

Успешная спецоперация СБУ по уничтожению десятков самолетов стратегической авиации России поразила даже американского миллиардера Илона Маска, известного своим неоднозначным отношением к войне в Украине. Соответствующую публикацию можно найти в его профиле на платформе Х.

Так, миллиардер сделал сообщение в комментарии под сообщением другого пользователя, который восторженно отозвался об украинской операции.

"Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов за более 1000 км внутри России", - говорится в начальной публикации, на которую отреагировал Маск.

Видео дня

Сам миллиардер не дал собственной оценки действиям украинской разведки, но отметил технологический аспект этого события.

"Дроны - это будущее войны. Пилотируемые летательные аппараты - нет", - написал Маск.

Украинская спецоперация на территории РФ

Как писал УНИАН, по данным СБУ, в результате сегодняшней атаки Россия потеряла треть своих стратегических ракетоносцев, совокупной стоимостью около 7 миллиардов долларов.

Бывший украинский офицер, который известен в военно-аналитическом сообществе под псевдонимом Tatarigami считает, что сегодняшняя операция СБУ подрывает "геополитическую уверенность" России. Вместе с тем ситуацию на фронте сегодняшние события никак не изменят, по его мнению.

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