Многие начинающие автомобилисты не имеют достаточных навыков, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, но некоторые функции могут помочь.

Если нужен автомобиль для начинающего водителя, то безопасность - главный приоритет. Большинство современных авто оснащены такими функциями, как система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) и система предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), которые помогают предотвратить аварии до того, как они произойдут.

Издание Slash Gear пишет, что Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что автоматическое экстренное торможение (AEB) сократило количество ударов сзади в два раза.

Mazda3 2025

Mazda не только прошла краш-тесты IIHS и NHTSA, но и получила пятизвездочный рейтинг в государственных испытаниях на опрокидывание. Примечательно, что оценка IIHS применима к седану и хэтчбеку Mazda3, чего не скажешь о Honda Civic 2025 года. Кроме того, система контроля слепых зон (BSM) и система предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA) входят в стандартную комплектацию всех версий Mazda3 2025 года, в отличие от Toyota Corolla 2025 года. Между тем, Mazda3 может быть оснащена задним автоматическим торможением.

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Honda HR-V 2026

Honda HR-V 2025 года с блеском прошел краш-тесты IIHS и NHTSA. Автопроизводитель включил в Honda Sensing множество стандартных функций безопасности, в том числе такие привычные системы, как FCW, AEB, BSM, RCTA и LDW. В набор технологий входят распознавание дорожных знаков и помощь в пробках, что может быть полезно для водителя, который только привыкает к авто. Время разгона от 0 до 60 миль/ч за 9,4 секунды может показаться не очень впечатляющим, но оно идеально подходит для предотвращения столкновений на светофорах и других действий, связанных с резким нажатием на педаль газа.

Subaru Legacy 2020

Legacy 2020 года в стандартной комплектации оснащен полным приводом. Он также оснащен системой помощи водителю EyeSight, которая включает FCW, AEB, LDW и адаптивный круиз-контроль с центрированием по полосе движения. Результаты краш-тестов IIHS и NHTSA также на высшем уровне. Контроль слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади входят в стандартную комплектацию версий Limited, Limited XT и Touring XT.

Hyundai Kona 2019

Размеры Kona обеспечивают удобство вождения, особенно в городских условиях и на узких пригородных дорогах. Несмотря на свой статус субкомпактного автомобиля, Kona 2019 года получила самые высокие оценки в краш-тестах IIHS и NHTSA. Однако стоит отметить, что только топовые комплектации получили звание Top Safety Pick+, поскольку эти версии оснащены светодиодными фарами.

Система предупреждения о лобовом столкновении и система удержания полосы движения входят в стандартную комплектацию всех версий 2019 года, включая базовую версию SE. Версии SEL, Limited и Ultimate также оснащены системой контроля слепых зон и системой предупреждения о перекрестном движении сзади, которые не доступны в версии SE.

Toyota Camry 2016 года

Модель 2016 года предлагает хорошее сочетание цены и технологий, но передовые системы помощи водителю (ADAS), которые обеспечивают самый высокий рейтинг IIHS, были опциональными и доступны только на некоторых комплектациях. Нужно искать комплектацию XLE, XSE или Hybrid XLE с дополнительным пакетом Technology Package, который добавляет FCW, AEB, LDW, адаптивный круиз-контроль и автоматические дальний свет. BSM и RCTA являются опциональными для тех же комплектаций.

Ранее УНИАН писал, что потребители назвали худшие автомобильные бренды с низкой надежностью.

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