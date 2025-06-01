Эйде напомнил, что именно РФ начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде высказался об операции Службы безопасности Украины "Паутина", в рамках которой было поражено 34% стратегических ракетоносцев России. Он заявил, что Украина имеет полное право проводить такие спецоперации, пишет NRK.

"Здесь мы снова видим, что Украина придерживается международного права и атакует соответствующие военные цели, тогда как Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая гражданских", - сказал глава МИД Норвегии.

Эйде отметил, что именно РФ начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России, чтобы защитить себя.

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Кроме того, глава МИД Норвегии заявил, что нет оснований считать, что безопасности его страны что-то угрожает, несмотря на поражение отдельных российских целей относительно близко к границе.

Украина не предупредила Трампа об атаке на российские аэродромы

Ранее в CBS News писали, что США не были проинформированы о планах Украины нанести масштабный удар по российской стратегической авиации. Источники сообщили журналистам, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о том, что это произойдет.

Эту же информацию со ссылкой на неназванного украинского чиновника подтвердило агентство Axios.

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