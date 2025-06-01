По словам эксперта, потери России зависят от того, насколько серьезно был поврежден тот или иной самолет.

Реальная ситуация по повреждению или уничтожению самолетов на аэродромах в РФ будет понятна через несколько дней, после появления спутниковых снимков, но в любом случае это является серьезным ударом для россиян.

Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Radio NV. "Поражение - это вопрос достаточно широкий. То есть здесь может идти речь и о тотальном уничтожении борта, в том числе и повреждениях, которые, например, могут быть в краткосрочной или среднесрочной перспективе устранены", - заявил он.

По словам эксперта, все зависит от того, насколько действительно серьезно был поврежден тот или иной борт.

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Долинце подчеркнул, что реальную ситуацию относительно повреждения или уничтожения мы узнаем через несколько дней, после появления соответствующих спутниковых снимков.

Но, по его словам, если говорить о самом ударе, то для РФ он достаточно существенный. Долинце пояснил, что россияне в целом на вооружении имеют чуть более 100 бортов стратегической авиации, половина из которых это именно самолеты Ту-95МС - так называемые дозвуковые самолеты, которые являются достаточно устаревшими и РФ их использует, сохраняя ресурс более современных Ту-22 и Ту-160.

"Во-вторых, если говорить о поражении такого количества, то фактически речь идет о поражении или уничтожении половины всех боеспособных самолетов стратегической авиации России", - сказал он.

Долинце также пояснил, что Россия на сегодняшний день не имеет возможности изготавливать новые самолеты. И это означает, что россияне на многие годы потеряют способность использовать эти борта.

"Если говорить именно о стратегической авиации, то действительно стратегическая авиация является компонентом ядерной триады России. То есть речь идет о самолетах-носителях ядерного оружия, которое может использоваться для запуска с крылатых ракет. Поэтому Россия очень боится потери, повреждения этих самолетов. Если, конечно, речь идет о повреждении, например, Ту-95, то это менее существенная потеря для России, ведь эти самолеты являются морально устаревшими, и в случае, например, конфликта с НАТО, они достаточно быстро могут быть уничтожены", - отметил эксперт.

Но, по его словам, более серьезной является потеря или повреждение современных сверхзвуковых самолетов, таких как Ту-160, других типов бомбардировщиков.

"Это Ту-22, которые являются относительно современными. И в принципе, на сегодняшний день это основа российской ядерной безопасности. И повреждение или потеря именно этих самолетов, может быть очень болезненной для врага", - отметил эксперт.

Он добавил, что таких самолетов у россиян на вооружении находится незначительное количество. И россияне только один тестовый образец смогли собрать за 10 лет.

"В целом Россия планировала изготовить до 10 единиц, уже новых так называемых, российских самолетов стратегической авиации до 24 года. Но этого не произошло. И это говорит о том, что на сегодняшний день в случае потери самолетов Россия будет не в состоянии восстановить или отстроить свои борта стратегической авиации, наверное, на следующие 10, а возможно даже и 20 лет", - пояснил Долинце.

Удар по российским аэродромам

СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отработали по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Спецслужба отработала сегодня сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. Самолеты пылали на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на $2 млрд.

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