Вместе с тем он остается командующим оперативно-стратегической группы войск "Хортица".

После российского ракетного удара по учебному центру ВСУ в отставку подал командующий Сухопутных сил ВСУ Михаил Драпатый. Об этом он сообщил в своем Телеграм.

"Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность", - отметил он.

Драпатый подчеркнул, что поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании.

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По его словам, именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

"Круговая порука и безнаказанность - яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются - значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки - мы обречены. Без личной ответственности - нет развития. Без развития - нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, - живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, - умирает изнутри", - отметил он.

Также Драпатый отметил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.

Удар по учебному центру ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В командовании отмечали, что во время удара никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, а после объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

Для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", - отметило Командование Сухопутных войск.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Сухопутных войск 29 ноября 2024 года. А 26 января глава государства назначил его командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Хортица".

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