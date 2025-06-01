"Незванные гости" в нашей Солнечной системой могут серьезно навредить.

Новое астрономическое исследование предполагает, что Земля может однажды быть "выброшена" из Солнечной системы — не из-за старения Солнца, а из-за непредсказуемой траектории звезды-изгоя.

Хотя такой сценарий развивается в течение миллиардов лет, учёные сейчас моделируют, насколько сильно такие космические "незваные гости" могут дестабилизировать орбиты планет — и результаты этих расчётов далеки от утешительных, пишет Daily Galaxy.

Как пролетающие звёзды нарушают орбиты планет

Обычно в моделях эволюции Солнечной системы её рассматривают как в основном изолированную. Однако наша галактика, Млечный Путь, переполнена звёздами, и некоторые из них проходят опасно близко к нашему "району".

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Эти звездные пролёты чаще всего не оказывают существенного влияния на Солнечную систему и Землю, но в некоторых случаях могут серьезно нарушить тонкий гравитационный баланс, удерживающий планеты на своих орбитах.

Новое исследование, опубликованное в журнале Icarus, изучает такую возможность с помощью 2000 симуляций, выполненных через систему NASA Horizons. Учёные ввели в модели звёзды, проходящие близко к Солнечной системе, и обнаружили, что такие пролёты могут снизить долгосрочную стабильность Солнечной системы примерно на 50%. При этом нестабильность распределяется неравномерно — некоторые планеты уязвимее других.

Меркурий — тихий убийца Солнечной системы

Из всех планет особенно выделяется Меркурий — как наиболее нестабильный. Его орбита уже становится всё более вытянутой (эксцентричной) со временем. Эта естественная нестабильность повышает риск столкновения Меркурия с Венерой или и вовсе — его падения на Солнце. Присутствие поблизости звезды-изгоя только усиливает этот риск.

Симуляции показывают, что Меркурий часто теряется в таких сценариях — наряду с Марсом, который тоже имеет относительно высокий риск быть выброшенным из системы.

Хотя Земля в этих моделях демонстрирует меньшую нестабильность, её орбита становится более уязвимой в случае, если другая планета, дестабилизированная пролетающей звездой, столкнётся с Землёй или повлияет на её траекторию.

Трезвый взгляд на наше космическое окружение

Хотя такие события могут произойти лишь через пять миллиардов лет, исследование добавляет ещё один слой экзистенциальной уязвимости в наше космическое понимание.

Земле, возможно, не придётся ждать, пока Солнце превратится в красного гиганта, чтобы встретить свой конец. Случайная звезда, прошедшая слишком близко, может быть достаточной, чтобы выбросить нашу планету в холодную и пустую бездну межзвёздного пространства.

Другие новости о космосе

Ранее УНИАН сообщал, что уже скоро произойдет редкий парад планет. Отмечается, что в одну дугу выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Чтобы увидеть парад планет, может понадобиться бинокль или телескоп.

Кроме того, мы рассказывали, почему разрушилась атмосфера Марса. Миссия MAVEN NASA впервые напрямую наблюдала процесс, называемый распылением - это неуловимый механизм выхода из атмосферы, когда заряженные частицы из солнечного ветра врезаются в марсианскую атмосферу, выбрасывая атомы в космос.

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