Также канадский премьер категорически отверг возможность выполнения ультиматумов Кремля по смене руководства в Украине.

Канада еще окончательно не решила вопрос об участии в миротворческом контингенте в Украине после окончания войны.

Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в интервью Radio-Canada. Глава правительства сказал, что решение Канады присоединиться к миротворческим усилиям будет зависеть от обстоятельств. Он напомнил, что его страна вошла в "коалицию желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания и отметил, что ведет переговоры с лидерами этих стран.

Кроме этого, Карни подчеркнул недопустимость заключения любых мирных договоренностей, если их не поддержит сама Украина. Также он категорически отверг возможность выполнения любых ультиматумов Кремля по смене власти в Украине.

Видео дня

"Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа. Для меня неприемлемы любые договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского на посту президента", - подчеркнул он.

Миротворцы в Украине: что известно

Вчера стало известно, что пока рано говорить о деталях по вопросу отправки миротворцев, поскольку сначала надо понять, какими будут условия мира в Украине. Об этом заявили начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхард и адмирал Энтони Радакин. Они рассказали, что сейчас идет подготовка к различным вариантам миротворческой миссии в Украине.

При этом уже известно, что Польша отказалась от идеи об отправке своих миротворцев в Украину. 2 апреля министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что его страна не собирается отправлять миротворцев.

Вас также могут заинтересовать новости: